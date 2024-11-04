觀塘商廈單位3個月累劈逾千萬放售　低買入價近3成

有業主為重整資產組合，不惜劈價蝕放觀塘商廈單位。中原(工商舖)代理推售區內萬兆豐中心中層戶，該物業業主叫價於短短3個月間再下調約14%，現時意向價約2,717萬港元，呎價僅約7,300元，平絕同區，更較購入價貶值近三成。

該公司寫字樓部陳權威表示，是次放售的單位為該廈11樓A室，建築面積約3,722方呎，將以交吉形式出售，意向價較今年6月時為低，當時每方呎叫價約8,500元。同時，原業主於2017年以約3,826萬元購入，平均呎價約10,280元；按購入價計算，持貨7年間已較叫價低約1,109萬元或約29%。

單位屬罕有大面積交吉盤，享郵輪碼頭及煙花海景，連即用裝修，設有來去水，適合商業機構、高端辦公室或創意產業工作空間等用途。

翻查資料顯示，該廈曾於2019年錄得最高成交呎價，單位為低層D室，面積約1,915方呎，以呎價約17,232元成交。是次放售的單位叫價較高位折讓約57%。同時，該廈最新錄得的26樓B1室成交，平均呎價約10,500元，為近年呎價反彈成交個案，新買家為內地用家；而相比今年6月同樓層另一單位，扣除車位計平均呎價約7,850元，其反彈幅度逾三成。