國泰「企業可持續航空燃油計劃」創紀錄　參與機構15家

企業可持續航空燃油計劃進一步劃分為不同等級，讓顧客可因應其對可持續航空燃油的需求及業務所需，而有不同程度參與。國泰欣然歡迎計劃推出至今的最大參與機構德鐵信可(DB Schenker)，與德迅集團(Kuehne+Nagel)共同成為計劃的鑽石級夥伴，殷拓集團(EQT)則成為金夥伴，瑞士寶盛及Lenton Group也加入為銀夥伴，讓計劃的參與機構增加至15家。

今年，計劃成員合共承諾使用2,650噸的可持續航空燃油(相等於90.6萬美制加侖)，碳排放量減幅按年上升三倍至約8,060噸。

國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰的企業可持續航空燃油計劃踏入第3年，規模不斷擴大，並成為集團引領航空業減碳的重要支柱之一。國泰將繼續在環球網絡中擴大可持續航空燃油的使用，促進減少排放。