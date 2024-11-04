國泰「企業可持續航空燃油計劃」創紀錄 參與機構15家
2024年11月04日 18:07
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國泰航空(00293)公布，自2022年推出的企業可持續航空燃油計劃不斷創下新里程。今年，計劃不但有新的環球合作夥伴加入，可持續航空燃油的承諾使用量也創新高，令計劃成為全球最大型的同類項目之一。
企業可持續航空燃油計劃進一步劃分為不同等級，讓顧客可因應其對可持續航空燃油的需求及業務所需，而有不同程度參與。國泰欣然歡迎計劃推出至今的最大參與機構德鐵信可(DB Schenker)，與德迅集團(Kuehne+Nagel)共同成為計劃的鑽石級夥伴，殷拓集團(EQT)則成為金夥伴，瑞士寶盛及Lenton Group也加入為銀夥伴，讓計劃的參與機構增加至15家。
另一方面，今年更有多個夥伴視可持續航空燃油為減碳的長遠方案，願意作出超過一年的長期承諾，支持國泰2030年可持續航空燃料用量目標。國泰同時感謝一眾長期合作夥伴一直以來的支持，當中包括香港機管局、友邦保險(01299)、渣打銀行，以及太古股份(00019)等。
今年，計劃成員合共承諾使用2,650噸的可持續航空燃油(相等於90.6萬美制加侖)，碳排放量減幅按年上升三倍至約8,060噸。
國泰集團行政總裁林紹波表示，國泰的企業可持續航空燃油計劃踏入第3年，規模不斷擴大，並成為集團引領航空業減碳的重要支柱之一。國泰將繼續在環球網絡中擴大可持續航空燃油的使用，促進減少排放。