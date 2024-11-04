康城LP10招標售出2伙海景特色戶　套現逾1.2億元

資金續流向豪宅市場，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(4日)招標售出兩個海景特色單位，單日套現逾1.2億元。其中一伙頂層複式戶以6,880萬元成交，為項目相隔約兩周，再度刷新日出康城新高價紀錄。

上述頂層複式戶為第1A座53及55樓B室，實用面積2,654方呎，四房間隔，外連703方呎平台，1,059方呎天台，可俯瞰遼闊海景，兼配備按摩池及附連一個車位，成交呎價約25,923元。同日另一宗成交為第2A座53樓A室，實用面積2,389方呎，成交價5,400萬元，呎價約22,604元。

南豐發展銷售部助理總經理李振東表示，項目今年10月至今約一個月，累售12個海景大單位，套現近5億元。包括5個特色戶，當中以招標形式成交的10伙做價均逾3,000萬元，買家不乏外籍專業人士及大手家庭客。全盤累沽835伙，僅餘58伙待售。

他續指，集團現正推出睇樓優惠，參觀任何旗下現正發售之一手住宅物業，可獲贈價值100元的啟德AIRSIDE商場電子現金禮券。