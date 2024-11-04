雅景臺已補價三房售680萬　3年帳蝕148萬

整體樓價下滑，各類物業均出現損手買賣，馬鞍山夾屋雅景臺三房單位劈價100萬元，以680萬元自由市場價售出，原業主持貨3年多帳面虧蝕148萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣錄本月首宗成交，單位為2座中層H室，實用面積約490方呎，以約792萬元獲承接，呎價約16,163元。

●恒豐地產陳宇揚稱，柴灣唐樓文華樓低層D室，實用面積約415方呎，兩房間隔外連平台，成交價約268萬元，呎價約6,458元。原業主於2015年8月買入單位，現轉售帳面虧蝕約83.8萬元。

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九龍區

●香港置業翁嘉慧指出，奧運站維港灣2座高層B室，實用面積約688方呎，三房間隔，以約1,200萬元放售，放盤約3個月，減至約1,150萬元易手，呎價約16,715元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天2座頂層一個複式單位，實用面積約1,168方呎，三房連套房間隔，今年4月以2,500萬元放售，累減400萬元或約16%，以2,100萬元易手，呎價約17,979元。原業主於2015年5月以2,031.2萬元購入單位，持貨約9年半帳面僅賺約68.8萬元，扣除使費料需損手。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海‧星灣御22座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價約700萬元，議價後以680萬元易手，呎價約13,307元。

●世紀21奇豐蔡蓓指出，馬鞍山翠擁華庭12座中層A室，實用面積約696方呎，三房間隔，累減90萬元，成交價640萬元，呎價約9,195元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山夾屋雅景臺1座高層D室，實用面積約656方呎，三房間隔，放盤1個月累減100萬元，以680萬元自由市場價售出，呎價約10,366元。原業主於2021年2月購入上址，持貨3年多帳面虧蝕148萬元，跌價約17.9%。

●中原邱皓文表示，大圍盛薈2座南翼中層C室，實用面積約784方呎，三房連套房間隔，叫價約1,280萬元，議價後以1,112萬元獲承接，呎價約14,184元。

●中原巫燕虹指出，大埔翡翠花園48座高層A室，實用面積約959方呎，三房連套房間隔，叫價約990萬元，議價後以942萬元連車位沽出，呎價約9,823元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋彩蒲苑C座中層8室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以305萬元已補價自由市場價放售，減價後以303萬元成交，呎價約8,964元。原業主於2017年以約316萬元購入單位，現帳面損失約13萬元。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心L座連天台單位，實用面積約365方呎，以439萬元獲承接，呎價約12,027元。原業主持貨5年帳面蝕讓76萬元，單位貶值約14.8%。

●中原陳國輝指出，粉嶺花都廣場7座中層F室，實用面積約413方呎，兩房間隔，以408萬元沽出，呎價約9,879元。

●美聯陳偉健表示，葵涌夾屋芊紅居2座低層B室，實用面積約424方呎，兩房間隔，3月叫價約558萬元，累減108萬元，以450萬元自由市場價成交，呎價約10,631元，回到十年前呎水平。

●中原凌活忠表示，荃灣荃威花園D座低層4室，實用面積約434方呎，兩房間隔享山景，減價35萬元，以290萬元沽出，呎價約6,682元。

●中原溫詩雁稱，馬灣珀麗灣18座中層A室，實用面積約614方呎，三房間隔，8月叫價600萬元，議價後以568萬元成交，呎價約9,251元。

●祥益龍超君表示，屯門叠茵庭4座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以395萬元獲長線投資客承接，呎價約10,154元。

●中原王勤學稱，元朗區本月累錄13宗，較上月同期多出30%，惟不少業主蝕讓離場。區內溱柏3座中層D室，實用面積約533方呎，兩房間隔，減價22萬元，以498萬元獲承接，呎價約9,343元。原業主持貨3年多帳面蝕讓139萬元，貶值約21.8%。

●美聯曹錦輝表示，元朗原築1座低層H室，實用面積約480方呎，以448萬元放售，減價後以410萬元易手，呎價約8,541元。原業主2016年以413.8萬元買入單位，持貨8年帳面微蝕3.8萬元。

●美聯馮根明指出，元朗YOHO Town第2座高層H室，實用面積約516方呎，三房間隔，以650萬元易手，呎價約12,597元。同區朗庭園2座高層B室，實用面積約423方呎，兩房間隔，以415萬元售出，呎價約9,811元，單位約8年僅升值約13.2萬元。

●中原關偉豪稱，將軍澳日出康城MALIBU第2B座高層C室，實用面積約540方呎，兩房間隔，以758萬元易手，呎價約14,037元。原業主於2018年3月以797.8萬元購入單位，持貨逾6年帳面蝕讓39.8萬元離場。

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳南豐廣場5座低層A室，實用面積約659方呎，三房連套房間隔，以698萬元成交，呎價約10,592元。

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