新盤增優惠吸客　牛頭角現樓減價兼回贈

個別餘貨盤透過增加優惠，吸引市場注意力。佐敦樓盤最新公布為指定單位買家代繳從價印花稅，牛頭角現樓項目繼續分批下調單位售價，兼提供回贈以吸引買家。

●佐敦高臨增新付款計劃

●牛頭角皓日現樓會所首度曝光

●大手客斥1.78億購何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相連戶

●啟德天璽•海四房單位售逾1.15億元

●將軍澳日出康城LP10 頂層複式戶新高價沽

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(4日)招標售出兩個海景特色單位，單日套現逾1.2億元。其中一伙頂層複式戶以6,880萬元成交，為項目相隔約兩周，再度刷新日出康城新高價紀錄。上述頂層複式戶為第1A座53及55樓B室，實用面積2,654方呎，四房間隔，外連703方呎平台，1,059方呎天台，可俯瞰遼闊海景，兼配備按摩池及附連一個車位，成交呎價約25,923元。

●啟德天瀧周五招標賣15伙

●元朗洪水橋滙都I 4日連沽12伙

●何文田站瑜一‧天海一房呎售22,742元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(4日)售出第1B座18樓B室，實用面積333方呎，屬一房間隔，成交價757.31萬元，呎價約22,742元。市場消息指，買家為本地專業人士，心儀項目位於港鐵何文田站上蓋，交通便捷，出租潛力可觀，購入作投資用途。

●香港仔澄天特色戶呎價達2萬元

●沙田星凱‧堤岸一房成交價685萬元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，銷售進入最後倒數。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於周一(4日)售出3座45樓E室，實用面積348方呎一房，成交價685.6萬元，呎價約19,701元。他補充，樓盤開售至今累售1,243伙，佔全盤1,335伙逾93%。

●啟德MIAMI QUAY I累售123伙

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙