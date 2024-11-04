新盤增優惠吸客 牛頭角現樓減價兼回贈
2024年11月04日 21:33
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個別餘貨盤透過增加優惠，吸引市場注意力。佐敦樓盤最新公布為指定單位買家代繳從價印花稅，牛頭角現樓項目繼續分批下調單位售價，兼提供回贈以吸引買家。
●佐敦高臨增新付款計劃
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周一(4日)公布推出全新置業優惠。由11月8日起，凡購入項目實用面積400方呎或以上之兩房單位或三房單位之買家，可獲發展商代繳從價印花稅，上限為樓價的4.25%。同時，新設的「高端人才付款計劃」最高可享11%折扣，較原有建築期付款計劃的折扣率9%為高。
●牛頭角皓日現樓會所首度曝光
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，周一(4日)開放現樓住客會所予傳媒參觀。恒隆地產物業銷售主管呂渭源表示，項目最新修訂價單，調整8伙單位定價，一房連回贈計折實價由約611.4萬元起，新售價於本周五起生效。
●大手客斥1.78億購何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相連戶
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(4日)獲大手客斥資近1.78億元購入兩伙相連單位自住，為項目2座21樓A及B室，總實用面積3,740方呎，連同兩個車位售出，成交價近1.78億元，呎價約47,500元。
●啟德天璽•海四房單位售逾1.15億元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周一(4日)通過招標售出第1座15樓A室，實用面積2,171方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，成交價逾1.15億元，成交呎價約53,180元。項目於約一個月期間共沽出10伙，共套現逾5.2億元，平均每伙成交價逾5,000萬元。
●將軍澳日出康城LP10 頂層複式戶新高價沽
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(4日)招標售出兩個海景特色單位，單日套現逾1.2億元。其中一伙頂層複式戶以6,880萬元成交，為項目相隔約兩周，再度刷新日出康城新高價紀錄。上述頂層複式戶為第1A座53及55樓B室，實用面積2,654方呎，四房間隔，外連703方呎平台，1,059方呎天台，可俯瞰遼闊海景，兼配備按摩池及附連一個車位，成交呎價約25,923元。
●啟德天瀧周五招標賣15伙
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(4日)招標連沽4伙，成交價3,351萬至3,584萬元，單日吸金逾1.38億元。項目最新上載銷售安排，落實周五(18日)起招標推售15伙，全屬臨海標準單位，包括11伙三房單位及4伙四房單位，實用面積1,002至1,382方呎。
●元朗洪水橋滙都I 4日連沽12伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，自踏入11月後，4日內累售12伙。項目於周一(4日)錄得4宗成交，介乎439.23萬至515.51萬元，呎價約10,052至11,481元。其中，項目的1座6樓A10室，為實用面積426方呎的兩房單位，最新以439.23萬元成交，呎價約10,311元。
●何文田站瑜一‧天海一房呎售22,742元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(4日)售出第1B座18樓B室，實用面積333方呎，屬一房間隔，成交價757.31萬元，呎價約22,742元。市場消息指，買家為本地專業人士，心儀項目位於港鐵何文田站上蓋，交通便捷，出租潛力可觀，購入作投資用途。
●香港仔澄天特色戶呎價達2萬元
英皇國際(00163)的香港仔澄天，周一(4日)以650萬元沽出18樓F室，實用面積325方呎，外連61方呎平台，呎價達20,000元。據悉，買家為本地人，鍾情單位位處中高層兼享開揚山景。全盤提供110個單位，至今沽出80伙，佔供應約73%，套現約5億。
●沙田星凱‧堤岸一房成交價685萬元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，銷售進入最後倒數。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目於周一(4日)售出3座45樓E室，實用面積348方呎一房，成交價685.6萬元，呎價約19,701元。他補充，樓盤開售至今累售1,243伙，佔全盤1,335伙逾93%。
●啟德MIAMI QUAY I累售123伙
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周一(4日)以1,698.2萬元售出第1座25樓B室，實用面積661方呎，屬三房一套間隔，呎價約25,691元。項目至今累售123伙，套現逾14.8億元。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，持續錄得成交。周一(4日)再售出兩伙，包括1座30樓A2室，實用面積321方呎一房，成交價606.3萬，呎價約18,888元。另一個售出單位為2座35樓D3室，實用面積284方呎，一房間隔，以550.8萬元成交，呎價約19,394元。全盤累售469伙，套現近25億元。