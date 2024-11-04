美股道指跌147點　港股夜期高水

美股進入冬令時間，推遲至香港時間晚上10時半開市，3大指數周一早段偏軟，道指跌147點，報41,904點；標指跌6點，報5,722點；納指跌73點，報18,166點。港股夜期報20,695點，升114點，高水127點。

萬眾矚目的美國大選結果固然重要，但觀乎過去美股的歷史走勢，無論政局變化如何，對股票市場的影響都是短暫而且有限的。

相反，聯儲局的貨幣政策周期影響遠遠大於政治，而在香港時間本周五清晨，聯儲局亦將公布新一次議息會議結果，並且已透過傳聲筒提前對外「放風」，預告將減息0.25厘，似乎打算按部就班地推進減息大計。美匯指數周一曾挫0.62%，低見103.63，市場亦開始消化新的利率走勢預期。

聯儲局在議息會議開始之前為緘默期，所有官員均不能公開評論貨幣政策。然而，該局多年來有一項不成文的傳統，就是透過新聞媒體作為「中間人」事先傳遞貨幣政策的取態，好讓市場提前準備。根據現任「聯儲局線人」、美國記者Nick Timiraos的文章，當局將於本周再減息0.25厘，但對於最終利率要回落到甚麼水平則仍然充滿懸念。

值得留意的是，Timiraos還提到，聯儲局官員希望避免成為焦點，所以宣布利率決議的日期較平時的推遲了一日至周四(香港時間周五)，並且希望保持政治獨立的形象。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具則顯示，市場基本上已排除了本周不減息的可能，但下月仍有17.9%機率不減息。