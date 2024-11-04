洲際航天擬發債撲水一億
2024年11月04日 22:49
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文壹川(SUN Fengquan)仍擔任行政總裁的洲際航天科技(01725)又要「撲水」！為一個月內再度需要集資。該公司周一(4日)深夜公布，委任智易東方證券為配售代理，以100%的發行價向專業投資者及獨立第三方承配人配售最高本金額一億元的債券，配售期6個月，至明年5月3日止。
值得留意的是，本次債券的年息率為10厘，相較目前銀行最優惠利率(又稱P息)5.625至5.875厘高逾4厘，或顯示該公司須以較高利息始有機會取得融資。
債券年期為一年，倘公司未能如期支付其在債券項下的任何應付款項，則逾期款項應自到期日次日起直至實際支付逾期款項之日期止按18%的簡單年利率計息。債券雖然可以轉讓，但公司沒有申請其在聯交所上市買賣。
假設悉數配售，估計可獲淨額約8,980萬元，擬用作一般營運資金及一般企業用途，或未來可能進行的投資。事實上，上月18日公司就曾以折讓約18.54%的每股配售價1.23元，向陳立忠及劉壽堂合共配售約7,152.4萬股，淨籌8,714萬元，也是用於一般營運資金。
洲際航天長期虧損，加上董事頻繁「跳船」，股價曾於9月瀉至0.48元，比去年底收市價瀉逾85%。就算近日回升使其有機會「抽水」，本年以來跌幅仍超過55%。