廖嘉豪：美國總統大選下的環球股市策略

美國總統選舉今日開始投票，過去數天特朗普勝選賠率回落再次令雙方都没有明顯優勢。雖然選情緊湊，但早前已為讀者分享減息周期及11至12月季節性趨勢傾向利好美股表現，加上截至上周五的第三季業績顯示，339間已公布業績的標普500成分股整體盈利按年升9.6%，當中256間(75.5%)盈利表現好過預期，筆者續料標普500指數每股盈利今明兩年續升並創歷史新高，盈利表現或仍是支持廣泛美股行業做好主因。

雖然美國選舉結果或帶來較多政治爭論，但若細看選舉後至年終的表現，相關政治爭論則對美股回報影響有限。1940年至今的21個總統選舉年往績顯示，標普500指數從10月31日後直到年終平均升2.5%，若年初至10月31日美股已錄雙位數升幅，10月31日後直到年終平均升2.7%；若年初至10月31日前美股升幅為單位數，則10月31日後至年終平均升2.3%。選前升幅多少及誰入主白宮過去對美股在選後表現影響不大，反而選後不明朗因素消退或是美股在選後穏定向上主因。本周則集中為讀者整理兩位候選人勝選下的環球股市部署，當中分為廣泛地區、成熟市場(美國除外)行業，以及新興市場國家。

特朗普勝選下較利好美國和英國股市。美股受惠美元走強，以及特朗普以國內為重點的政策，而英股則受惠投資者更注重價值型股市以作防守性部署，而新興市場和歐元區(英國除外)在過去貿易政策不確定性中所受打擊尤其嚴重。非美國的能源和醫療保健行業相對受惠。能源業或受惠投資者轉向價值型投資，以及特朗普政策向傳統能源傾斜。雖然醫療保健行業或面臨政策壓力(如處方藥定價)，但若貿易緊張局勢加劇，醫療保健行業的高度防守性則較其他行業較有優勢。金融業監管環境在特朗普治下或較寬鬆，皆利好美國及歐洲的金融業。

相比之下，非美國的原材料和工業或因美元走強和對潛在關稅較敏感而可能跑輸大市。新興市場中則以沙特阿拉伯、東盟和印度較有優勢，該三個市場在美元升值時表現相對強韌，印度和沙特阿拉伯股市在特朗普1.0下的貿易緊張局勢也表現較好，而中國、巴西和南韓股市在美元走強下表現疲弱，中國也是特朗普政府徵收關稅的潛在主要目標。

若賀錦麗獲勝，周期性新興市場和歐元區(英國除外)股市則受惠美元走弱和貿易不確定性降低，而英國和美國股市則受累美元疲軟。弱美元同時利好非美國的房地產和工業行業，部分非美工業企業也可能受惠《通脹削減法案》(IRA)延續，而非美能源(賀錦麗以氣候為政策重點)和醫療保健(宏觀和潛在不利的政策背景)行業表現或較差。新興市場國家中則較看好墨西哥股市，因其較能受惠美國債息下降及ESG(環境保護、社會責任、企業管治)發展，而東盟、智利和沙特阿拉伯股市則相對較弱，因它們受惠美元/美國債息下降的程度往往少於其他國家，而受惠ESG發展的程度也較低。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪