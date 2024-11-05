積金評級：10月強積金人均蝕7900元

強積金顧問積金評級表示，強積金總資產和成員平均帳戶結餘在9月創下歷史新高後，10月份強積金錄得約2.85%的單月虧損，令年初迄今投資回報減少至約9.56%，但這仍是自2017年以來最好的首10個月表現。

以港元計算，估算10月份強積金投資虧損約378億港元，即強積金成員平均虧損約7,900港元，令年初至今投資收益減少至約1,111億港元，相當於每位成員平均累計收益約23,400港元。

大多數資產類別在10月份均出現負回報，中港股票基金未能利用9月份強勁刺激經濟措施推動反彈，10月份投資虧損約4.58%。儘管市場受挫，但中港股票基金和美國股票基金仍然是今年迄今表現最好的強積金基金類別。

由於10月份錄得虧損，積金評級預計強積金總資產將從約1.327萬億港元下跌至約1.293萬億港元，而成員平均帳戶結餘預計將從約279,100港元下跌至約271,900港元，比9月份減少約7,200港元。

積金評級表示，儘管10月份市場受挫，如強積金在11月和12月能保持2024年的平均單月回報，那麼到年底，強積金總資產和475萬成員的平均帳戶結餘仍有望能再創紀錄。