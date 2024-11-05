大摩策略師：美大選後市場情緒將改變　標指上試6100點

摩根士丹利策略師Mike Wilson接受外媒報道時表示，隨着美國總統大選結束後投資者鬆一口氣，以及年底的FOMO（Fear Of Missing Out，恐懼錯失）

情緒開始發揮作用，標普500指數可能會在今年的最後階段繼續攀升。

但他警告，由於看不到明顯的催化劑，隨着2025年的到來，這種熱情可能會消退。

他認為，標指可能會看到6,000點，甚至有可能會升至6,100點，但今年在任何情況下都不會突破這一水平，因為估值過高，而且增長不太可能以倍數在明年進一步擴大的方式加速。標指周一(4日)收報5,712點，跌16點或0.28%；與目標6,000點相比，有約5%上升空間。

本周的美國總統大選和聯儲局議息會議為市場添上不明朗因素，但華爾街人士預測，一旦清除這些障礙，股市就能恢復上漲。Wilson稱，選舉後可能出現某種形式反彈，然後現實就擺在眼前，無論大選誰獲勝都必須進行某種類型的財政整頓，這將再次造成不確定性。

Wilson認為，特朗普擔任總統可能更有利於經濟增長，金融和工業等周期性股票的表現料將跑贏大市，而賀錦麗勝選將導致經濟增長略為減少，可能有利於債券。