GUM：10月股債雙殺　強積金人均蝕近8000元

GUM公布10月份強積金指數全線下跌，強積金成員人均虧損7,953港元，年初至今合計賺23,416港元。

期內，GUM強積金綜合指數下跌2.8%，報247點。GUM強積金股票基金指數下跌3.6%，報336.1點；GUM強積金混合資產基金指數下跌3.3%，報248.2點；GUM強積金固定收益基金指數下跌0.5%，報128.5點。

GUM常務董事陳銳隆指出，內地推出的刺激經濟組合拳政策令中港股市表現強勁，令大市一度高見23,000點。雖然在10月出現調整，但恒指仍穩住在20,000點以上，現傳內地擬發十萬億元債。同時，美國經濟數據大致穩健，市場普遍預期聯儲局將放慢減息步伐，增強了對美國經濟「軟着陸」的信心。受港股反彈的推動，預計今年整體強積金表現將十分理想。

就資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝指，強積金10月份股債出現不同程度的下跌，所有股票基類別錄得負回報，隨着美大選臨近將增加未來潛在政經改變，可以考慮繼續分散風險於不同股票區域中，甚至增配固定收益類別基金去平衡風險。強積金保守基金繼續錄正回報並可以成為資金的避風港。