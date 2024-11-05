調查：70%亞太區中小企料購物節銷售額錄增長

快遞運輸公司FedEx Corp公布針對今年亞太地區購物節的調查研究結果，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將按年增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場。這種樂觀態度反映了整體市場趨勢，由於數碼技術應用和跨境貿易發展，東南亞電子商務市場2024年實現了雙位數的增長。此外，亞洲的區域內貿易持續迅速增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。

調查研究提及了中小企業的主要增長機遇，包括超過半數（57%）消費者更喜歡在電商平台購物，70%消費者的動力來自購物節的大量折扣和促銷活動。對於消費者而言，「免運費」仍然是提升購物體驗和影響購買決策的關鍵因素。消費者同樣希望能在下單後2至3個工作日內收到貨物，並獲得方便快捷的配送方式選項。

調查又指，消費者希望企業開發更可持續發展的網上購物方式。消費者願意在選購禮品時為具可持續性的包裝額外付費，這也使能提供可持續發展選項的企業更容易從競爭激烈的電子商務市場中脫穎而出。

FedEx亞太地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示，亞太地區的送禮旺季從聖誕節前一直持續到農曆新年，為期數月之久。跨境電商正持續迅速發展，電商賣家正在加緊籌備，尤其是中小企業，力求在這個假日銷售旺季提高銷量。

調查研究於2024年10月展開，覆蓋了來自12個亞太地區市場200間中小企業和300位消費者。