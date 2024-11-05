調查：本港及澳門居民健康關注度遠低於大灣區內地居民

一項調查顯示，本港及澳門居民的健康關注度遠較大灣區內地居民為低，受訪人士當中逾3成港人未有付諸行動實踐健康。此調查旨在透過了解大灣區居民對健康的態度、與健康相關的知識及實踐健康的行為，從而填補他們在追求健康的認知與實際行動之間的差距。

保誠「健康關注度調查」顯示，整體大灣區受訪者的健康關注度平均分為83.2分，其中內地居民的關注度達88.2分，明顯高於港、澳居民的79.8分及79.4分。值得一提的是，有兩成香港受訪者認為他們的健康關注度介乎中至低（得分介乎0至69分），為大灣區內地居民（5%）的四倍，情況不容忽視。

然而，調查亦發現即使大部分（82%）受訪者表示願意付出努力來換取健康，卻並不代表他們會付諸行動。例如，近八成（79%）大灣區居民認為天然/有機食品有益健康，但過去一個月內曾經進食此類食品的受訪者卻僅佔54%，兩者落差為25個百分點，而該落差在香港受訪者當中更高達32個百分點。此外，逾八成（82%）整體大灣區受訪者認為良好的社交關係是保持心理健康的重要因素，但只有67% 香港受訪者會定期和朋友聚會，這表明受訪者追求健康的理念與他們的實際行動存在明顯落差。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，調查發現大部分大灣區居民關注自身健康，惟未有進一步坐言起行。只有七成（72%）整體受訪者表示自己已採取實際行動保持健康；而在香港，該比例則跌至67%，反映大眾仍需要從多方面培養良好生活習慣，以全面實踐健康生活。

另外，該企亦發表最新的《2024年度中期個人壽險理賠報告》，保誠上半年在港已賠付金額中近半數源於危疾個案，其中有49%受保人介乎31至50歲，反映中年人士對危疾保障需求殷切，而癌症則是危疾理賠的首要原因（61%）。然而，是次調查顯示尚未購買任何危疾保險的香港受訪者比例高達59%，未購買任何癌症保險的受訪者更超過八成（82%）。

在整體理賠數據方面，報告顯示保誠於今年上半年處理超過6.6萬宗理賠個案，較去年同期增長7%。值得留意的是，醫療費用直付服務相關的已賠付個案增加38%，使用住院理賠的賠付個案更大幅攀升了近60%。整體而言，縱使理賠個案數目持續上升，理賠平均處理的時間卻大為縮短，其中危疾和身故理賠平均處理時間更減省近28%。