每百Yen兌港元或跌回4.9算　只要呢一位當選美國總統...

美國總統大選即將決出勝負。外媒報道，若賀錦麗當選，或利好日圓匯價向上；而若特朗普當選，或利好日本股市，並令日圓面臨進一步下跌。

報道分析，如果賀錦麗獲勝，料將堅持目前的經濟政策，追求美國軟着陸，除非通脹急升，否則將會為聯儲局減息掃清道路。隨日本與美國的孳息率差距收窄，日圓或走強。

而若是特朗普重新入主白宮，或短時間內提振美國經濟。因為其呼籲降低稅收及放鬆商業監管，或幫助日本出口商，同時鼓勵美元購買。惟特朗普對貿易夥伴徵收新關稅，為日股帶來風險。

野村證券(Nomura Securities)外匯策略主管Yujiro Goto料，賀錦麗若勝，市場將以較低的收益率及疲軟的美元作出反應，美元兌日圓可能會跌至150水平(每百日圓兌約5.18港元)。

但若特朗普勝、共和黨同時控制美國國會，美元兌日圓或升穿155，屆時市場將聚焦日本央行會否進行口頭干預。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole)和瑞穗銀行(Mizuho Bank)分析師更料，若特朗普獲勝，日圓或跌向160(每百日圓兌港元約見4.9)，不排除接近7月份時的38年新低點。