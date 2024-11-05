10月MPF人均蝕近8千　積金局：對長線投資無參考價值

有強積金顧問公司發表報告，指10月強積金成員人均虧損7,953港元。對此，積金局回應強調，強積金是跨越超過40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有太大的參考價值；強積金計劃成員不應以短線投資的角度看待強積金，更不應嘗試捕捉市場。

當局指，強積金制度提供不同市場及資產類別的強積金基金，讓計劃成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。當計劃成員定期審視其強積金投資組合時，應參考受託人每年向個別計劃成員發出其個人的強積金周年權益報表，以瞭解自己在該年度的強積金投資表現。

另外，計劃成員亦應透過積金局的強積金基金平台，瞭解個別基金的投資目標和風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，並根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素作出評估，以建立個人化的強積金投資組合。

沒有時間或缺乏知識管理強積金投資的計劃成員，可考慮俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」。「預設投資策略」分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低風險。此外，「預設投資策略」亦設有收費上限，間接增加投資淨回報。