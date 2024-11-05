青怡花園三房劈至523萬沽　呎價跌穿1萬元

二手樓價繼續尋底，青衣青怡花園套三房單位，減價至523.8萬元成交，呎價僅約9,576元，兩價均屬屋苑三房單位今年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣劉信文稱，西灣河鯉景灣觀景閣中層E室，實用面積約536方呎，兩房間隔，望園景，新買家為區內客，叫價868萬元放售，以673萬元成交，呎價約12,556元。

●中原梁浩祥指，薄扶林置富花園12座低層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望部分海景，以468萬元沽出，呎價約10,661元，新買家為外區客，原業主於2012年以425萬元買入，持貨約12年帳面獲利43萬元。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島3日內錄約4宗買賣，包括海怡半島11座高層B室，實用面積約642方呎，套三房間隔，以828萬元沽出，呎價約12,897元，原業主於2009年以458萬元買入，持貨約15年帳面獲利370萬元。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺6座中層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，叫價728萬元放盤約兩星期，獲外區客接洽，雙方議價後以680萬元易手，呎價約14,499元，新買家為首置客。

●中原歐陽振邦指，長沙灣宇晴軒6座高層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，望海景，1月叫價1,000萬元，放盤多時，直到9月減至950萬元即獲洽購，最終累減150萬元或約15%，以850萬元成交，呎價約15,343元。

●美聯錢永就稱，西南九龍匯璽II第3B座中層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，新買家為資深投資者，以660萬元承接單位，呎價約18,857元，原業主於2019年6月以930.2萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕約270.2萬元，貶值約29%。

●利嘉閣蔡詠詩指，奧運站柏景灣9座中層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價830萬元，議價後以793.8萬元成交，呎價約17,034元，原業主於2016年以約720萬元買入，持貨約8年帳面獲利約73.8萬元。

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新界區

●利嘉閣陳志傑表示，青衣青怡花園1座中層H室，實用面積約547方呎，套三房間隔，望樓景，約2個月前叫價600萬元放售，議價後以523.8萬元成交，呎價約9,576元，成交價及呎價均屬屋苑三房戶今年新低。

●中原梁岳宏指，青衣11月錄約12宗二手買賣，居屋青泰苑D座高層9室，實用面積約654方呎，三房間隔，享海景，未補價第二市場叫價600萬元，放盤兩天即錄承接，減價48萬元，以552萬元易手，呎價約8,440元，新買家為白居二上車客。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣萬景峯5座高層E室，實用面積約670方呎，兩房間隔，以880萬元成交，呎價約13,134元，原業主於2019年3月以958萬元購入，持貨逾5年帳面虧蝕78萬元，期內跌價約8%。

●中原陳麗嫦稱，荃灣柏傲灣1B座高層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，去年叫價940萬元，今年7月租約完結，市場反應一般，調低至900萬元，原業主長期不在香港，擴大議價空間，再減80萬元，以820萬元沽出，呎價約16,803元，持貨約4年帳面蝕120萬元。

●中原凌活忠表示，荃灣荃景花園1座低層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，今年7月叫價418萬元，累減43萬元或約一成，以375萬元沽出，呎價約8,641元，新買家為外區上車客。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良景邨良傑樓中層9室，實用面積約375方呎，兩房間隔，區內綠表客表示熟悉區內環境，原業主有議價空間，累積減價11萬元，於未補價第二市場以134萬元購入自用，呎價約3,573元。

●利嘉閣張啟源指，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，放盤約1星期，叫價420萬元，新買家為外區用家，已睇樓約3個月，最終以380萬元購入，呎價約8,463元。

●中原伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園11月首4日速錄約兩宗買賣，屋苑1座高層E室，實用面積約832方呎，套三房連多用途房間隔，享大單邊開揚遠景，叫價940萬元，減價60萬元，以880萬元沽出，呎價約10,577元。

●中原王勤學表示，元朗11月暫錄得14宗二手買賣，較上月同期多出約17%，溱柏新錄2座中層A室，實用面積約952方呎，套四房連儲物套房間隔，叫價829萬元，微減4萬元，以825萬元易手，呎價約8,666元，一手原業主持貨約9年，帳面蝕8,000元。

●中原蔡堅濤指，粉嶺居屋昌盛苑C座高層3室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約490萬元，議價後以476萬元獲承接，呎價約7,323元，新買家為白居二客。

●中原陳國輝表示，粉嶺碧湖花園8座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以366萬元沽出，呎價約9,150元，新買家為上車客，原業主於2001年以109萬元購入，約23年帳面升值約257萬元。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田區11月錄約16宗二手買賣，沙田新城市廣場3期4座中層D室，實用面積約640方呎，三房間隔，叫價約970萬元，今年7月減至940萬元，日前議價後以865萬元獲承接，呎價約13,516元，新買家為換樓客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海濤居3座中層F室，實用面積約417方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，議價後以528萬元易手，呎價約12,662元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層G室，實用面積約541方呎，兩房間隔，放盤約3個月，叫價828萬元，調整至760萬元成交，累減68萬元，減幅約8.2%，呎價約14,048元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋裕明苑A座高層5室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享內園景，未補價第二市場叫價440萬元，最新以綠表價424萬元易手，呎價約7,881元，新買家為外區家庭客。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期7座中高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，叫價590萬元，放盤約5個月，近期獲買家洽詢，議價20萬元後，以570萬元沽出，呎價約12,925元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋廣明苑A座中層10室，實用面積約597方呎，三房間隔，新買家為外區白居二客，睇樓一次即決定洽購，原業主於7月於未補價第二市場叫價480萬元，議價後以438萬元易手，呎價約7,337元。

●中原黃靜娟稱，將軍澳居屋彩明苑C座低層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價580萬元，放盤約1個月，上月中調整至553萬元，最終以538萬元成交，呎價約8,277元。

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