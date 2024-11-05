101 KINGS ROAD上載樓書　共設251伙由204呎起

該公司執行董事程德韻表示，單位涵蓋一房至四房戶型。佔最多的兩房單位，實用面積由376方呎至440方呎，設有梗廚及開放式廚房兩種戶型選擇 。項目住宅單位層與層之間有約3.45米高，而頂層31樓的單位層與層之間高度約4米。

樓書所見，項目6至23樓的標準樓層，每層提供11伙，並設3部升降機。至於較高層單位，25樓至30樓，每層則提供10伙。全盤面積最細的單位為5樓J室，實用面積204方呎一房，連173方呎平台。至於面積最大的單位為31樓A室頂層戶，實用面積1,291方呎，屬四房連儲物室間隔，連955方呎天台及36方呎平台。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩指，住客會所佔地約6,000方呎，設施包括戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間等。項目兩層地庫停車場，設有24個住宅停車位及5個商業停車位。項目預計關鍵日期為2026年1月31日。