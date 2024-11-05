元朗上車新盤增折扣促銷　最低呎價9872元起

元朗上車盤以優惠價作招徠，最新再為指定25個單位增加折扣，最低呎價由約9,872元起，並安排於周六發售。北角炮台山全新盤的樓書正式曝光。

●北角101 KINGS ROAD上載樓書

●將軍澳PARK SEASON周日作新一輪銷售

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(5日)上載最新銷售安排，將於本周日(10日)以價單形式發售158伙，一房單位折實價由453萬元起。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，新一輪銷售將重點推售價單6號中的78伙， 包括57伙一房及21伙兩房單位，實用面積由314至537方呎，折實呎價由14,028起。周日的銷售，將連同部分早前已推出的餘貨單位一同發售。

● 元朗洪水橋滙都I 25伙增優惠

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相連戶售逾1.8億元

●北角海璇II 頂層特色戶成交價達1.2億元

●薄扶林碧麗軒複式單位售6,250萬元

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(5日)招標售出複式單位15號，實用面積1,902方呎，三房三套連儲物室間隔，連671方呎平台及75方呎天台，成交價6,250萬元，呎價約32,860元。資料顯示，項目提供 21伙，目前僅餘最後1座洋房可供洽購。該盤今年共錄得11宗大額成交，部分成交呎價高見41,000元，當中4座洋房做價逾1億元，年內套現逾9.6億元。

●啟德天瀧海景三房呎售約33,312元

● 沙田星凱‧堤岸單日出售兩伙一房戶

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(5日) 售出兩個一房單位，其中3座43樓G室，實用面積347方呎，成交價684.2萬元，呎價約19,718元。項目開售至今累售1,245伙，佔全盤1,335伙逾93%。

●旺角Elize Park 大手客6伙終止交易

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，曾於今年3月獲大手買家斥資逾4,522萬元購入兩層共6個單位，繼早前有其中3伙終止交易後，餘下3伙的交易亦已於周一(4日)取消。涉及的單位為15樓及16樓全層，包括兩個一房及四個兩房，實用面積243至341方呎，原本在今年3月7日售出，當時成交價介乎逾595萬至逾846萬元。發展商曾指，該q伙由大手客以公司名義購入。