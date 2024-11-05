元朗上車新盤增折扣促銷 最低呎價9872元起
2024年11月05日 22:09
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元朗上車盤以優惠價作招徠，最新再為指定25個單位增加折扣，最低呎價由約9,872元起，並安排於周六發售。北角炮台山全新盤的樓書正式曝光。
●北角101 KINGS ROAD上載樓書
宏安地產(01243)發展的北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD，周二(5日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目採單幢設計，提供251伙。該公司執行董事程德韻表示，單位涵蓋一房至四房戶型，實用面積204方呎至1,291方呎，主打兩房標準戶佔約53%。公司營業及市務總經理黃文浩指，住客會所佔地約6,000方呎。
●將軍澳PARK SEASON周日作新一輪銷售
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周二(5日)上載最新銷售安排，將於本周日(10日)以價單形式發售158伙，一房單位折實價由453萬元起。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，新一輪銷售將重點推售價單6號中的78伙， 包括57伙一房及21伙兩房單位，實用面積由314至537方呎，折實呎價由14,028起。周日的銷售，將連同部分早前已推出的餘貨單位一同發售。
● 元朗洪水橋滙都I 25伙增優惠
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，周二(5日)修訂價單，為指定25個單位增加優惠，一房單個折實價由400.52萬元起，新售價由本周六(9日)起生效。資料顯示，該批單位集中於第1座，最低呎價單位為1座3樓B03室，實用面積452方呎，兩房間隔，折實價逾446萬元，折實呎價約9,872元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS相連戶售逾1.8億元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，接連兩日錄得逾億元大額成交，周二(5日)再獲大手客斥資逾1.8億元購入兩伙相連單位。最新售出2座22樓A及B室，總實用面積3,740平方呎，成交價逾1.8億元，呎價約48,198元。信和置業執行董事田兆源表示，全盤至今累售87伙，總套現逾78億元。
●北角海璇II 頂層特色戶成交價達1.2億元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周二(5日)招標售出兩伙海景大單位，合計涉及逾1.62億元。第3座22樓A室頂層特色戶，實用面積2,127方呎，四房雙套間隔，連1,034方呎天台及兩個車位，以1.2億元招標賣出，呎價約56,417元，買家選用件720日(提前入住)付款計劃購入物業。另一伙為第2座10樓B室，為實用面積1,153方呎， 屬三房間隔，連同1個車位售出，成交價逾4,213.9萬元，呎價約36,548元。
●薄扶林碧麗軒複式單位售6,250萬元
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周二(5日)招標售出複式單位15號，實用面積1,902方呎，三房三套連儲物室間隔，連671方呎平台及75方呎天台，成交價6,250萬元，呎價約32,860元。資料顯示，項目提供 21伙，目前僅餘最後1座洋房可供洽購。該盤今年共錄得11宗大額成交，部分成交呎價高見41,000元，當中4座洋房做價逾1億元，年內套現逾9.6億元。
●啟德天瀧海景三房呎售約33,312元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，自現樓階段後交投不斷，周二(5日)招標售出海景三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為3座21樓A室，實用面積1,102平方呎，屬三房間隔，成交價3,671萬元，呎價約33,312元。他續指，項目自上月19日起以現樓形式推售後共沽出32伙，套現約12.6億元。
● 沙田星凱‧堤岸單日出售兩伙一房戶
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，今(5日) 售出兩個一房單位，其中3座43樓G室，實用面積347方呎，成交價684.2萬元，呎價約19,718元。項目開售至今累售1,245伙，佔全盤1,335伙逾93%。
●旺角Elize Park 大手客6伙終止交易
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，曾於今年3月獲大手買家斥資逾4,522萬元購入兩層共6個單位，繼早前有其中3伙終止交易後，餘下3伙的交易亦已於周一(4日)取消。涉及的單位為15樓及16樓全層，包括兩個一房及四個兩房，實用面積243至341方呎，原本在今年3月7日售出，當時成交價介乎逾595萬至逾846萬元。發展商曾指，該q伙由大手客以公司名義購入。