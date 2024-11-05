美股早段靠穩　道指曾升180點

美股3大指數周二早段靠穩，道指升180點，報41,974點；標指升40點，報5,753點；納指升174點，報18,354點。港股夜期報20,933點，跌62點，低水74點。

全球目光聚焦於美國總統大選，在政局變化更為明確之前，金融市場的走勢似乎仍相對平淡，畢竟多數投資者仍在觀望。貿易信用保險公司科法斯(Coface)指出，雖然選舉結果難以預測，但其將對貿易、稅收和利率產生重大影響。目前來看，美國經濟過熱的情況很可能進一步加劇。

科法斯指出，若共和黨候選人特朗普重返白宮，或將掀起近年來最劇烈的保護主義政策浪潮。他主張對中國進口商品徵收60%的關稅，對所有交易夥伴（無論是否為盟國）普遍實施10至20%的進口關稅。此舉不僅將大幅增加美國企業與消費者的負擔，更會嚴重干擾全球價值鏈。

相比之下，賀錦麗傾向於採取更具策略性與審慎性的貿易政策，主要針對特定領域施加限制，尤其是對中國的貿易。然而，貿易緊張形勢預計仍將持續，特別是在科技與能源領域。

兩位候選人主張的政策均涉及大規模公共支出，引發對通脹和利率走勢的擔憂。在家庭消費保持強勁之際，赤字擴大或推高通脹水準，迫使美聯儲收緊貨幣政策，上調利率。儘管存在上述風險，美元的全球儲備貨幣地位仍將保障美國在融資方面的優勢。但若在特朗普第二任期內美聯儲的獨立性受到挑戰，市場對美國貨幣政策的信心或將動搖，加劇全球經濟的不確定性。

另外，基因測序公司Illumina公布了上季業績，收入按年跌2.35%至10.8億美元；經調整純利1.81億美元，按年增長2.48倍，其股價曾跌1.24%。有傳OpenAI正與加州總檢察長辦公室進行磋商，希望改變公司的結構，成為一家具營利性質的企業。