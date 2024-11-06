東方日報B1：港私營經濟年半最強　上月PMI升至52.2

香港這片彈丸之地自復常以來營商環境一直浮浮沉沉、進退失據，近日終於見到一點起色。標普全球昨公布，10月份香港特區採購經理指數(PMI)報52.2，是去年4月之後最高，主要受惠新訂單回復增長，新訂單的升幅亦創一年半以來最勁。惟要留意，報告仍然提及香港營商情緒尚未轉好，尤其是在成本通脹升溫之下，需要關注企業利潤壓力問題。

整體而言，受訪企業表示新訂單之所以出現增長，與內地推出刺激經濟政策，以及旅遊業轉旺等不無關係，其中又以服務業訂單增幅最為標青，而且企業來自內地與海外的業務均於第四季初出現好轉，扭轉第三季尾的萎縮情況，有一定鼓舞作用。

由於新接訂單趨升，企業期內擴充經營活動，並因應訂單升幅與增產幅度，提高採購量，相關情況是去年初以來最為明顯。企業積極採購並且儲備庫存，反映業務營運開始再度活躍，景氣度有所改善。

話雖如此，一眾港商的營運狀況並非毫無隱憂，事關他們表明有供應商因貨源短缺、船期延誤，拖長了交付期。由於運輸成本、工資以及採購價格持續上升，整體投入成本創年初以來最高。

不過，報告指出，多家公司未有因此將成本全部轉予客戶，更有個別企業為提高銷售額作出減價；又稱就算業界對經濟前景的憂慮已經淡化，整體悲觀度減至接近一年最低，整體信心仍未恢復，就業人數亦連續6個月減少，主因員工請辭及公司未有填補職缺。

星展香港高級經濟師周洪禮分析，香港上月PMI轉好的最大原因是中美兩國近月齊齊減息，加上由於內地刺激經濟政策出台，帶動中港股市和樓市氣氛略為改善，所以若果中小企要為經營業務抵押廠房或物業等資產，他們處境會「無咁辛苦」。

不過，他提及，由於美國大選結果難料，一旦共和黨特朗普重新上場並向所有中國進口商品徵收60%關稅，足以左右香港以至中國出口前景，所以對後續香港PMI能否企在50的盛衰分界線之上抱疑問。

臻享顧問董事總經理王良享觀點亦與周洪禮相若，指特朗普及共和黨大勝增加對華關稅可能，對香港營商環境不利，又認為港企業信心至今仍然浮沉，是因財富效應需時傳遞到經濟數據當中，建議內地多推財政刺激令港股、樓市受惠，造就財富效應。

香港經濟乍暖還寒之際，有外資醞釀新動作。周二有外媒引述消息指，美國石油巨頭雪佛龍正考慮出售其在香港經營的逾40個加德士(Caltex)品牌加油站，相關資產估值約4億美元(約31.2億港元)，惟行動仍在考慮當中，細節可能有變，亦可能不會達成協議。