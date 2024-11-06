陳樂怡：內地經濟回穩漸露曙光

內地服務業景氣度好轉，財新中國10月服務業採購經理指數(PMI)回升，供需同步改善，企業信心低位回升，第四季經濟初步回穩，但持續性仍是關鍵。內地正舉行重要會議，市場憧憬將會出招救市。

外圍方面，市場等候美國總統大選結果和聯儲局議息會議。早前有報道指內地或會因應特朗普重新上場，加大財政政策刺激力度。事實上，內地過去一年經濟主要由淨出口所支持，倘若美國對華貿易政策收緊，有必要另覓方法穩定經濟增長。

長汽出口帶動業績

展望明年，公司將會延續國際化戰略，重點開拓東南亞及拉美市場，另將會推出高端新能源汽車新產品。長汽加快海外拓展，加上新產品周期強勁，有利估值擴張。該股現價對應2024財年預測市盈率8.3倍，低於過去5年平均水平，上望目標價15.1元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)