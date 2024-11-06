選舉日放榜！特朗普旗下Trump Media上季蝕1.5億

美國共和黨總統候選人特朗普旗下社交平台Truth Social母公司Trump Media & Technology Group(TMTG)於美國大選日公布截至9月底止第三季業績，期內淨虧損1,924.84萬美元(約1.5億港元)，TMTG將虧損歸因於法律費用、收購成本及研發開支；收入101.09萬美元，跌5.63%。TMTG股價在市後延長交易時段升逾10%至37.48美元。

至於首3季，期內淨虧損3.63億美元，虧損幅度比去年同期蝕4,901.15萬美元大增；收入約261.83萬美元。行政總裁Devin Nunes表示，對於公司、用戶以及支持他們的散戶投資者來說，是一個非凡的季度，公司繼續探索其他增長的可能性。

截至上月，該公司擁有約65萬名股東。據分析公司SimilarWeb，截至5月，每月約有78.2萬人使用該社交媒體。

TMTG近月股價勁Chok，特朗普7月遭遇槍擊後股價飆升，不過在賀錦麗接棒參選，並縮小與共和黨對手民調差距後，股價又重挫。過去一周下跌超過34%。然而，今年迄今仍上漲 93%。