超微電腦季績簡短　收入指引遜　市後曾挫16%

跟AMD名稱接近、同屬AI風頭股的伺服器大廠美超微電腦(SuperMicro)公布，預期第二季收入介乎55億至61億美元，不及市場預期的67.9億美元；每股盈利介乎0.48至0.58美元；經調整每股盈利介乎0.56至0.65美元。再者，公司指無法預測何時提交上一年度的正式財務報表，拖累股價在市後延長交易時段見23.3美元，挫15.88%。

回看2025財年首季初步業績，收入介乎59億至60億美元；毛利率13.3%；每股盈利介乎0.68至0.7美元；經調整每股盈利介乎0.75至0.76美元。此外，現金及現金等價物約21億元；負債23億美元，當中6億美元是銀行債務，17億美元是可轉換債券。

談及管治危機，美超微電腦表示，特別委員會已根據安永提出的一系列初步擔憂完成調查，在獨立律師領導為期3個月的調查後，委員會調查發現，審計委員會獨立行事，沒有證據顯示管理層或董事會存在欺詐或不當行為。委員會正建議公司採取一系列補救措施，以加強內部治理及監督職能，委員會預料將在本周或下周提交已完成工作的完整報告。特別委員會仍有其他工作正在進行，不過預料料很快完成。

至於10K年度財務報告方面，公司表示，將繼續努力處理與截至今年6月底財政年度的10-K報表，但現時依然無法估計幾時可以發布。此外，公司又指，根據規則，可以向納斯達克提交10-K報表或計劃，以重新符合納斯達克的上市規則。如果計劃獲接納，公司可以有180日寬限期，倘計劃不獲接納，公司有機會提出上訴。公司打算採取一切必要措施，以盡快滿足納斯達克的持續上市要求。