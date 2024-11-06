張智威：提防中美角力加劇 呢啲板塊宜暫避...
2024年11月06日 11:28
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美國總統大選結果即將揭盅，特朗普現暫時領先賀錦麗。信誠證券聯席董事張智威表示，雙方均大打「中國牌」，因此最後無論最後誰人入主白宮，中美兩國角力短期均將加劇，相關板塊宜暫避，包括汽車股、晶片股、生物製藥股以及出口股。另外，特朗普早前曾豪言有信心極速解決俄烏戰爭，對油價或造成壓力。他又指，在不明朗因素仍多下，可將資金泊入債券或黃金市場避險。
融創中國(01918)首10個月累計合同銷售金額按年跌逾42%。張認為銷售未如理想在預期之內，相信將拖累其盈利表現。另外，有傳融創債務重組計劃有進展，公司提出4個重組選項，目標是將其境內債券規模削減約一半，不過，他認為融創負債比率過高，利息開支比重高，未來亦有機會再發債、配股集資以償還債務，不建議沾手。
南方東英美股七巨頭ETF(03454)於周三(6日)在港交所上市，對於可否追入，張智威認為，美國新總統上任後，初期的政策搖擺不定、中美角力或會令股市受壓。另外，聯儲局息口去向，相信亦會左右美國科網股走勢，加上美股七雄普遍累升已多，在不明朗因素仍多下，暫宜觀望為上。