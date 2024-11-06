張智威：提防中美角力加劇　呢啲板塊宜暫避...

美國總統大選結果即將揭盅，特朗普現暫時領先賀錦麗。信誠證券聯席董事張智威表示，雙方均大打「中國牌」，因此最後無論最後誰人入主白宮，中美兩國角力短期均將加劇，相關板塊宜暫避，包括汽車股、晶片股、生物製藥股以及出口股。另外，特朗普早前曾豪言有信心極速解決俄烏戰爭，對油價或造成壓力。他又指，在不明朗因素仍多下，可將資金泊入債券或黃金市場避險。