領展股價升1%　中期可分派總額增4.3%　每基金單位派134.89仙

香港物業組合收益總額及物業收入淨額分別按年增長2.2%及2.4%。有關增長受零售表現改善帶動，惟部分增長被辦公大樓及停車場業績疲弱所抵銷。

期內，本港零售物業組合的收益總額按年增加2.6%至38.29億元。公司表示，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展房託的香港零售物業組合的商戶每方呎銷售總額按年降4.3%，整體香港市場則按年降8.8%。整體平均續租租金調整率維持0.7%的正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。

期內，完成富善及秀茂坪商場的資產提升項目，涉及資本開支分別為3,700萬及5,500萬元。該等項目產生的預計投資回報率分別為17.2%及19.9%。已為目前正在規劃及待法定審批的項目預留資本開支約6.57億元。正在進行的資產提升項目涉及資本開支共7,500萬元，該等項目預期於年底至2025年中完工。

此外，停車場及相關業務錄得主要受月租及時租收入增加所推動，錄得溫和增長。雖然泊車票銷售量有所下跌，但此跌幅被停車場收費上調所抵銷，收益仍按年增長1.4%。停車場月租收入按年增長0.9%，時租收入則增長2.8%。停車場每個泊車位每月收入按年升1.4%至3,383元。

中國內地物業組合的總收益及物業收入淨額分別增長39.2%及37.6%。主要由於2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，該資產全面綜合入帳。撇除此新收入貢獻，收益和物業收入淨額將分別增長6.5%和4.9%。另一方面，國際物業組合包括澳洲、新加坡及英國的12項零售及辦公大樓資產。收益增長3%至8.9億元，物業收入淨額減少0.5%至6億元。

於9月底，投資物業組合的估值較3月底下降2.1%至2,311.3億元，主要由於大部分物業的資本化率擴大，惟部分被外幣兌港元升值所抵銷。領展房託基金單位持有人應佔資產淨值減少3.7%至1,721.33億元。每基金單位資產淨值減少4.6%至66.8元。

集團行政總裁王國龍表示，展望未來，公司仍然面臨巨大的挑戰和不確定性。必須繼續努力應對困難，保持創新，積極提出方案，應對逆境。為實現具韌性及多元化的收益，以及開拓新的增長來源。

他指，在領展3.0戰略下，會挖掘兩大主要增長動力。首要是以積極的投資組合管理及多元化戰略，去提升物業收益的質量及抗逆力，為基金單位持有人帶來更佳回報；其次，透過擴大投資管理業務，包括與資本夥伴合作，冀能加快業務多元化的步伐，並透過提供管理服務帶來費用收入。憑藉強大的領導團隊及雄厚的財務實力，一直積極物色市場新機遇，但同時會審慎行事，只會在項目的條件合適並極具吸引力時，才會付諸行動。

主席歐敦勤指，很高興以領展新任主席身份公布上任後首份中期業績。總括而言，這份穩健的業績突顯領展的業務模式具抗逆力，於動盪不安的宏觀經濟環境下仍可交出成績。展望市場環境將仍存挑戰，過去19年塑造領展成功的經營模式亦須與時並進，始可能爭取未來數十年獲得更大成果。

他提到，領展房託並非一家普通的房託，憑藉綜合營運模式及堅實往績，領展的定位是「房託+」，不單為基金單位持有人帶來持續及穩定的回報，還能在不同的經濟周期中展現其韌性並能締造長遠增長。