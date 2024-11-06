瑞銀：美股具吸引力　美元中期或走弱

美國大選結果快將出爐，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室表示，投資者需要為未來幾天潛在的市場波動加劇做好準備，認為市場短線震盪將帶來優化長期組合的契機，股票、中國市場、債券和黃金等領域都有望出現建倉機會。此外，還可考慮分散美元持倉。

瑞銀認為美國股票具吸引力，無論選舉結果如何，該市場都將受到經濟增長穩健、利率下行以及人工智能（AI）結構性增長趨勢等利好支援。投資者應利用市場回檔的時機構建長期頭寸，尤其是在科技、公用事業和金融等板塊。

另一值得關注的則是中國股市的潛在機遇：如果賀錦麗贏得美國總統大選，投資者將聚焦該市場逐漸改善的基本面；而如果特朗普獲勝引發市場大幅回檔，也會帶來買入機會。

貨幣方面，儘管在特朗普獲勝情景下，美元短期內可能走強，但預計無論誰贏得大選，中期內美元都將走弱。投資者應趁反彈之機，將美元敞口分散至其他G10貨幣。

該行認為黃金仍然是對沖地緣政治風險和經濟不確定性的有力工具，無論特朗普還是哈里斯勝選，金價都有望進一步走高。特朗普獲勝可能將加速黃金漲勢，而賀錦麗獲勝則可能見到金價穩步攀升。