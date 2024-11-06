HashKey：特朗普當選概率攀升　助比特幣進入上漲快車道

比特幣價格創歷史新高。HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding分析指，在投注市場Polymarket上，特朗普的勝算急劇上升至90%，與此同時，比特幣價格也迎來了歷史性的突破，短時升破75,000美元，日內漲幅超8%。這一現象表明，市場對特朗普當選的預期正在轉化為對比特幣的積極投資情緒，特朗普行情持續走強，預示着比特幣可能進入快速上漲的快車道。

他指特朗普當選概率激增，已被視為加密貨幣市場的「發令槍」，預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裏，數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任美國證交會主席Gary Gensler等，都被視為對市場的重大利好。鑑於特朗普以「競選承諾必兌現」著稱，有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。

這些政策的實施預期，加上特朗普當選的高概率，為比特幣和其他加密貨幣的價格上漲提供了強有力的支撐。市場參與者普遍認為，與民主黨的賀錦麗相比，特朗普的勝利對加密貨幣行業更為有利。因此，隨着特朗普當選概率的攀升，比特幣及其他加密貨幣的市場表現值得期待，投資者應密切關注相關政策動向及其對市場的影響。