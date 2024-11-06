領展：上半年續租僅加租0.7%　下半年不預期會改善

領展首席營運總裁卓格理表示，上半年領展投資組合的銷售，經已回復至2018年的水平，但單看香港市場僅回復至76至77%。他對下半年銷售展望感到正面，惟不預期續租租金調整率會改善，反而會走軟，集團會以維持高租用率為先。

行政總裁王國龍對，下半年續租租金感到審慎，不感到太樂觀，「因為市況對我們好多租戶來說都不容易」。除了租金，也涉及租戶銷售，以及營運成本、工資各方面都有升幅，令他們利潤下降，對某些租客有挑戰，「所以我哋去支持一啲租客，始終都要有適當的租金調整」，冀維持整體出租率達97至98%。

談到港人北上消費，王國龍認為是一個既定的潮流，但數字也穩定下來，主要對北區的消費有影響。他又謂，多年來領展用不同方法支持租戶，短道在每一種行業都有一個既定的適合租金和營業額比例，有足夠數據去研究怎樣支持租戶，某些行業如特別受影響，「我們會希望可以保持佢哋嘅一定存在」，數據所見，選擇續租的租客差不多有八成。