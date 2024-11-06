滙豐One升級2.0　上半年Z世代客戶錄雙位數升幅

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹（左）及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶關係管理及個人銀行策劃主管許熙敏（右）宣布滙豐One將每年升級。

滙豐One宣布其年度升級，融合「滙豐One理財新Z維調查」研究結果，滙豐One 2.0包羅一系列全新產品及優惠，涵蓋休閒娛樂、儲蓄（自動轉帳出糧）、外幣兌換、投資、保險及信用卡消費等理財方案，360度照顧客戶生活及銀行服務所需。

滙豐One自推出後一直深受年輕客戶喜愛，今年上半年，年齡介乎18至27歲的Z世代客戶數量比去年同期錄得按年雙位數字升幅，而滙豐One的Z世代新客戶數量更以倍數增長。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，由今年起，滙豐One將每年升級，務求滿足年輕客戶對生活品味的追求，並透過建立穩健的財務計劃以達成人生的短期及長遠目標。為更緊貼客戶生活步伐，滙豐One推出全新的「FlashFriday」優惠平台，客戶可於每月的第二個星期五領取包括Trip.com旅遊禮券、戲院現金券等限量優惠，鼓勵年輕客戶以更精明的理財態度探索世界。

調查亦顯示，雖然本港Z世代受訪者用於娛樂消遣的開支冠絕其他世代，但重視儲蓄同時兼守財務紀律亦是Z世代時下的生活主流。為支持新世代逐步邁向財務穩健，全新滙豐One客戶完成指定任務包括設立自動轉帳出糧，可享額外高達3.675%港元儲蓄存款年利率。在投資方面，Z世代偏好港元定期存款，香港或美國股票。滙豐One 2.0針對Z世代投資趨勢，客戶使用Trade25或交易薈完成合資格交易均會獲得豐厚獎賞。