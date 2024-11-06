中免集團與越南IPP集團簽重要戰略合作備忘錄

中免集團和IPP集團將在越南各地具戰略意義的地點，包括機場和主要旅遊目的地，共同運營免稅店。IPP集團將會提供重要的當地支持，包括物流和促進審批程序，以確保合營業務的運作和管理暢順。兩家公司為了提升客戶體驗和提高銷售，將與酒店、銀行及數字平台合作，以施展更全面的營銷策略。

中免集團副總經理趙鳳指，與IPP集團簽訂合作備忘錄，標示在免稅品和旅遊市場共同增長及開拓新商機方面邁出重要一步。Imex Pan Pacific Travel Retail行政總裁Phillip Nguyễn指，IPP集團和中免集團的合作為中越雙邊旅遊和貿易發展帶來無限機遇。借力中免集團全球領先的免稅店網絡和IPP集團在越南的分銷能力，希望雙方能加強中越兩國商品的交流和發展。這次合作有望為中越雙邊旅遊和貿易增長帶來重大突破。

中免集團和IPP集團將在旅遊零售及旅遊業共同開拓新的業務發展機會，通過合作投資及發展項目，整合營銷及顧客忠誠計劃，雙方有望提升服務及顧客體驗，吸引及保留更大的客戶群。兩家企業的戰略合作有望助力中越經貿關係發展，也將為雙方的增長和發展鋪路，助力中越兩國未來文化和經濟的聯繫。