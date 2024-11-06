諾和諾德第三季多賺21%　減肥神藥Wegovy收入勁升79%

生產「減肥神藥」Wegovy的丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)第三季盈利273.01億丹麥克朗(約306.04億港元)，按年增21%，勝市場預期；收入按年增22%至713.11億克朗。值得注意的是，Wegovy收入達173億丹麥克朗，按年勁升79%，並優於市場預期的156億丹麥克朗。在更多保險公司同意支付該藥物的費用後，儘管價格有所下降，Wegovy在美國市場的銷售額仍增加約50%。

展望方面，諾和諾德同時調整全年業績指引，預計收入增長介乎23至27%，此前估計增長介乎22至28%；經營溢利料增加21至27%，指引區間較此前的20至28%收窄。

至於首3季表現，諾和諾德盈利727.58億丹麥克朗，升17.88%；收入增加23.03%至2,047.2億丹麥克朗；經營溢利漲20.83%至916.02億丹麥克朗。

Wegovy是一種處方注射針藥，為主要成分是司美格魯肽(Semaglutide)。諾和諾德宣稱Wegovy可以增強胰島素分泌，有效抑制胰高糖素分泌，延緩胃排空而增加飽腹感，並且有降血糖作用。