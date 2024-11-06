元朗站現樓項目即晚沽13伙　另2市區新盤連環上樓書

元朗站現樓項目晚上展開新一輪銷售，市傳即晚售出約13伙，該期數項目迄今累沽逾710伙。兩個市區單幢盤正籌備開售，相繼上載樓書。其中，以豪宅為定位的何文田現樓項目，計劃首批將招標發售。

●何文田太子道西233號上載樓書

●北角101 KINGS ROAD有望下周開價

●元朗站The YOHO Hub II累售逾710伙

●啟德DOUBLE COAST I 單日售出3伙

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周三(6日)錄得3宗成交，總成交金額逾1,675萬元。最新售出的3伙均為一房戶型，成交價介乎557.2萬至560萬元，呎價約17,198至17,284元。項目已安排周六(9日)以先到先得形式發售5伙，全屬實用面積324方呎的一房單位，折實價介乎523萬至548.9萬元，折實呎價約16,142至16,941元。

●黃竹坑站Blue Coast II單日沽5伙

●啟德天瀧三房成交價3,672萬元

●北角海璇II沽出兩伙海景大單位涉逾1.17億

●將軍澳海茵莊園今年累售470伙