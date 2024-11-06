元朗站現樓項目即晚沽13伙 另2市區新盤連環上樓書
2024年11月06日 22:06
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元朗站現樓項目晚上展開新一輪銷售，市傳即晚售出約13伙，該期數項目迄今累沽逾710伙。兩個市區單幢盤正籌備開售，相繼上載樓書。其中，以豪宅為定位的何文田現樓項目，計劃首批將招標發售。
●何文田太子道西233號上載樓書
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周三(6日)上載售樓說明書至項目官方網站。項目為一座樓高15層的住宅大樓，已屆現樓，提供75伙，實用面積由375至1,748方呎，以豪宅為定位，四房單位佔供應逾五成。發展商指，首批會率先招標發售4個分層單位及4個頂層特色戶。
●北角101 KINGS ROAD有望下周開價
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，繼樓書已經曝光後，周三(6日)公布將於短期內開放示範單位予傳媒參觀。該公司執行董事程德韻稱，項目最快下周開價，目標於本月內開售。首張價單將提供不少於51伙，戶型涵蓋一房至三房，有機會同步推出單位招標出售。
●元朗站The YOHO Hub II累售逾710伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，周三(6日)晚上7時起展開新一輪銷售，以價單形式發售25伙，市傳即晚售出約13伙。資料顯示，該期數項目由兩座住宅大樓組成，共提供939伙，於今年5月先出售第8座的單位，其後在9月底起發售第6座單位，迄今累售約712伙，佔整體供應約76%。
●啟德DOUBLE COAST I 單日售出3伙
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周三(6日)錄得3宗成交，總成交金額逾1,675萬元。最新售出的3伙均為一房戶型，成交價介乎557.2萬至560萬元，呎價約17,198至17,284元。項目已安排周六(9日)以先到先得形式發售5伙，全屬實用面積324方呎的一房單位，折實價介乎523萬至548.9萬元，折實呎價約16,142至16,941元。
●黃竹坑站Blue Coast II單日沽5伙
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周三(6日)連錄5宗成交，售出4個3房單位及1個2房單位，成交價介乎1,045.6萬至1,829萬元，單日套現近8,000萬元。該期數項目自上月開售至今累售251伙，總成交金額達32億元。連同上期計，兩期項目共套現約140億元。
●啟德天瀧三房成交價3,672萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，3日內連售6伙，周三(6日)以招標形式售出三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出3座21樓B室，實用面積1,085方呎，屬三房間隔，成交價3,672萬元，呎價約33,843元。該盤自上月19日起以現樓形式推售後共沽出33伙，套現近13億元。
●北角海璇II沽出兩伙海景大單位涉逾1.17億
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II第2B-3期，交投不斷，周三(6日)再售出兩伙海景四房單位，總成交金額逾1.17億元。包括1座15樓A室，為實用面積1,484方呎，連同1個車位成交價6,129萬元，呎價約41,301元。
●將軍澳海茵莊園今年累售470伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(6日)售出2座27樓B3室，為實用面積284方呎，一房間隔，成交價552.2萬元，呎價約19,444元。發展商指，該盤今年暫售470伙，套現逾25億元。