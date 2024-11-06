美股3大指數全線破頂　道指曾升1348點

特朗普勝出美國總統大選，美股再度狂歡，3大指數於周三早段全線破頂，道指曾升1,348點，43,570點；標指升110點，報5,892點；納指升220點，報19,463點。

安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt的團隊表示，特朗普的政策重點將放在降低企業稅和進一步放寬監管，這對美國企業有利，特別是估值吸引力較高的小型企業。他又提到，在某種程度上，一些科技公司或因忠於特朗普而受惠；如果共和黨在國會選舉中取得大多數席位，這將有助於特朗普推動減稅和增加支出的政策。

然而，市場可能會擔心這些財政政策缺乏足夠的資金支持，導致債市變得不穩定(美國財政部可能會加大發債)。同時，特朗普的外交政策將帶來更大的地緣政治風險，因為他的策略對盟友和敵人都具有不可預測性。

安聯投資估計，特朗普將在貿易、移民等多個議題上將採取強硬立場，這可能會推動美元和黃金上揚。ING首席國際經濟學家James Knightley則指出，在2016年特朗普意外地贏得總統大選後，美國國債孳息率短期內大幅走高。不過，考慮到今次市場已提前反映了特朗普獲勝的一些可能，故今次「反應不必那麼劇烈」，未來數周的關鍵在於特朗普會否表明推動一些「有意義的關稅政策」，從而可能會引發潛在通脹。

隨着選舉結果的塵埃落定，市場焦點很可能會轉移到貨幣政策的走勢。此前聯儲局已經放風稱本周會減息0.25厘，而當局為了凸顯其「不受政治影響」的立場，極大可能會照樣減息。DWS美國首席經濟學家Christian Scherrmann指出，近期數據顯示經濟走勢較為強勁，但並未出現過熱迹象。