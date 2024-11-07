東方日報B1：道指曾飆千三「特」創新高　美匯債息齊升

美國大選結果對金融市場產生巨大影響，「特朗普交易」策略正式回歸。特朗普重返白宮後很可能會再次實施額外的關稅並推高通脹，繼而限制聯儲局減息步伐，美匯指數曾飆1.95%，創2016年6月後最大單日升幅，見105.44；10年期美債孳息率亦曾升至4.482厘；道指周三早段更飆1,348點。聯儲局雖已放風表明本周會如期減息0.25厘，但反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，下月暫停減息的機率達到三成以上。

儘管減息預期降溫，但由於共和黨有機會控制國會兩院，全面執政，市場憧憬有助特朗普降低企業利得稅，推動更多支援美國企業的政策，美股3大指數周三早段齊創新高，道指曾高見43,570點；標指升122點，報5,905點；納指升422點，報18,861點。故金融市場的反應大致可以概括為─美股與美元走強，美債走弱(債息上揚)。

安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt的團隊指，特朗普政策重點將放在降低企業稅和進一步放寬監管，對美國企業有利，特別是估值吸引力較高的小型企業。他又稱，一些科技公司或因忠於特朗普而受惠；若共和黨在國會選舉中取得大多數席位，有助於特朗普推動減稅和增加支出的政策。

然而，市場可能會擔心這些財政政策缺乏足夠的資金支持，導致債市變得不穩定(美國財政部可能會加大發債)。同時，特朗普的外交政策將帶來更大的地緣政治風險，因為他的策略對盟友和敵人都具有不可預測性。

安聯投資估計，特朗普將在貿易、移民等多個議題上將採取強硬立場，這可能會推動美元和黃金上揚。ING首席國際經濟學家James Knightley則指出，在2016年特朗普意外地贏得總統大選後，美國國債孳息率短期內大幅走高。不過，考慮到今次市場已提前反映特朗普獲勝的一些可能，故今次「反應不必那麼劇烈」，未來數周的關鍵在於特朗普會否表明推動一些「有意義的關稅政策」，從而可能會引發潛在通脹。

隨着選舉結果的塵埃落定，市場焦點很可能會轉移到貨幣政策的走勢。此前聯儲局已經放風稱本周會減息0.25厘，而當局為了凸顯其「不受政治影響」的立場，極大可能會照樣減息。DWS美國首席經濟學家Christian Scherrmann指出，近期數據顯示經濟走勢較為強勁，但並未出現過熱迹象。

不過，他認為前景仍充滿不確定性，特別是在通脹方面。「我們依然保持審慎態度。勞動力市場疲軟或主要源於數據的質素和波動，通脹壓力雖有所緩解，但仍是不可忽視的風險因素。」

DWS全球首席投資總監Björn Jesch表示，「特朗普交易」的炒作可能會維持一段時間，但從中長期來看「選舉對股市的影響可能沒有現在(選舉剛結束時)那麼顯著」。他引述數據指出，在特朗普上一次任期中，標指的總回報率約為70%；而拜登任期內則大約為80%，股市升幅大致相近，其他背後因素似乎比政治重要，並推動股市上揚。