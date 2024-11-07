【東方日報產評】美政經將大變天　貿戰升級掀新篇

美國總統大選已進行，市場普遍已承認前總統特朗普勝選。這位有「狂人」稱號的老人將回歸白宮主政。由於其奉行美國優先政策，且在國際上採孤立政策，獨來獨往，其政策取向更是難以捉摸，勢必為美國內外政策帶來重大轉變，而打壓中國的鮮明立場，開徵高關稅，更會將貿易戰全面升級，非但加劇地緣政治風險，更會令美國通脹重臨，意味此前美國減息路線極可能有變，種種可能性說明，狂人回歸，國際秩序又再大洗牌，世界必然大亂。若美國不能「再次偉大」，只會加劇美元信用下滑，堅定國際追求去美元化的決心，對美國、對全球，是福是禍，且看誰能笑到最後！

在特朗普上一任總統期間所開打的中美貿易戰，至今持續。隨着特朗普回歸，其奉行「美國優先」政策必然會再高調行使，使得這場貿易戰即將升級，皆因特朗普明言一旦回歸白宮，要向中國商品徵收60%統一關稅，以保障美國企業利益及美國基層工作飯碗。若然如此，對中國經濟必然又迎來一次重大衝擊。

不過，與拜登政府主動聯合盟友精準出擊圍堵中國的策略不同，特朗普眼中只有美國利益，不愛合群，對中國會繼續打壓，但不一定會聯合盟友行事，反而會考慮對所謂的「盟友」商品加徵關稅。所以這「狂人」回歸，非但中國經濟會受衝擊，即使是被視為美國盟友的歐洲、日本等，都要自求多福，掌握自己的命運，皆因在特朗普主政下，意識形態不再值錢，分分鐘會被追討天價的「防護費用」，且其處事我行我素，無定向風，將令盟友變得無所適從，是否應該繼續奉行只符合「美國利益」的反華貿易政策，便成為美國盟國執政政府的一大考驗。

所以說，特朗普再次主政美國下，強調要強美元，對不用美元支付結算的去美元化行為作出制裁，再以向外加徵關稅來代替向國民納稅，以補政府財政收入缺口。如是者，利率高企將繼續成常態，勢加劇內部社會矛盾及國際關係緊張，更隨時令美國陷入「超級通脹」，且美國債台繼續高築，美國長債將進入漫長跌市，美元信用每況愈下，流出美元的資金將轉投更可靠的黃金、石油與比特幣等，這也許是國際貨幣秩序重構的一部分。

特朗普稱，這4年任期「會顛覆經濟與外交方向」，要「帶領美國復興」，帶來「黃金時代」。以目前美國經貿狀況，要實現其目標，非要來次翻天覆地的變化不可。且可以肯定的，乃其商人出身、「親商」的作風，料可吸引美企資金回流美國市場，也為正積極加大開放資本市場的中國，甚至整個亞洲與新興市場帶來更大壓力，香港也不會有例外。如何能有效穩定匯率，維持資本市場活躍度，以配合財政及貨幣政策，支持宏觀經濟表現，將成為諸地未來4年的重大挑戰。

狂人主政下的美霸中興是否成功，沒有人有水晶球，但其伴隨的將是世界大亂，全球貿易格局與價值鏈將掀巨變，只有各自把握時間做好自己的事，以變應變！