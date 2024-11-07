施羅德：亞洲投資環境佳　聚焦3主題

隨着亞洲在新冠疫情後全面復常，今年該地區繼續帶動環球經濟增長，並相信這股增長動力將延續至明年。此外，中國積極推動經濟增長，加上美國溫和的減息前景，應有助於區內各央行進一步放寬貨幣政策。這些環球宏觀經濟因素將有助資金回流亞洲金融市場，為區內市場營造良好的投資環境。

就股市而言，盈利前景明確且現金流穩定的公司，將有望成為亞洲市場回報的主要推動力。目前，許多優質公司提供具吸引力的股息，在市場不確定時提高防禦力。投資者需留意，3大投資主題將於今年餘下時間及明年繼續在亞洲市場發揮關鍵作用，分別是人工智能(AI)及更廣泛的資訊科技(IT)行業、企業管治改革，以及具吸引力的亞洲信貸市場收益率。

科技及AI領域可保持強勢

亞洲的IT行業受惠於周期性復甦及市場對AI的樂觀預期。隨着疫情後用戶需求逐步穩定，庫存大多已恢復至疫情前水平，這些因素為IT供應鏈的多個領域(包括半導體和科技硬件)在明年實現復甦打下了穩固的基礎。

企業管治改革方面，東京證券交易所呼籲企業專注於實現可持續增長及提升公司價值。受此影響，日本企業已經採取更完善的企業管治及更高效的資金分配措施，從而在日本市場帶來顯著回報。這些改革亦已延伸至其他亞洲市場，包括南韓及中國。這兩個市場已相繼分別推出其「企業價值提升計劃」及全新的「九項措施」指引，旨在改善資本市場的可及性並加強投資者保障，預期這些措施將對兩地金融市場帶來深遠而持久的影響。

至於亞洲信貸市場，尤其是投資級別信貸，具吸引力的風險回報特徵。在當前的減息周期中，澳洲和日本金融服務公司所發行的信貸將因信貸基本面改善而持續展現良好表現。同樣地，擁有相對吸引力的綜合收益行業將繼續表現強勁。

關注內地財政刺激成效

此外，內地政府近期推出了自疫情以來規模最大的貨幣和資金流動性刺激方案，其力度和覆蓋範圍遠超市場預期，相信這些措施對於緩解短期系統性風險，以及推動今年全年國內生產總值(GDP)增長達至5%的目標，將發揮至關重要的作用。

若未來數月內推出更有力的財政刺激措施，穩定房地產市場並提振市場情緒，或將見證內地企業盈利前景顯著改善，尤其是在非必需消費行業，該趨勢有望延續至明年。在關注後續實質經濟成果的同時，投資者不應忽視內地當局所制訂的策略性重點行業，包括先進技術、新材料、電動車及可再生能源等領域，以及那些具備高效商業模式的企業，如內地的互聯網平台和科技公司。

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