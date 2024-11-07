許繹彬：美國政壇變天　投資者現階段不宜過勇

港股正所謂「成也A股，敗也A股」，周二導致港股突然在當日午後V型反彈的根源，是內地經濟數據亮麗，10月財新中國服務業採購經理指數(PMI)創3個月以來最高，反映內地一連串政策出台後，刺激內需數據逐步回升，加上內地表示在合理條件下可加大逆周期調節力度，從而令貸款政策存有極大空間，有助未來資本市場發展。

消息一出，當然是令滬綜指急升，再度直逼久違的3,400點。一直倚賴內地股市的港股，當然跟隨反彈，更重返21,000點水平，但其實是次反彈，成交只有不足1,600億港元，因而令人有不實在之感。

原因是投資者仍記憶猶新，實質消息應有凌厲的成交配合，豈會只有不足2,000億元。殊不知這份不安感在恒指重返21,000點後還不足24小時，在昨日(6日)一開市便跌穿20,800點，更在兩周最高的成交(近2,168億元)下，一度急跌超過600點，低見20,361點。過去3個交易日升幅又幾乎再一次被蒸發，儘管最後仍能守住20,500點，但由於跌市出現大成交，令港股前景變得模糊。

筆者認為，恒指昨日由開市跌到收市的原因，相信是因為美國總統大選結果由香港時間昨日早上開始均是特朗普一路領先，令市場不期然想起高通脹將持續，美債息及美匯指數因而急升，後者更創下4年最大升幅及4個月新高。

令市場最憂慮的是，中美貿易戰會因「狂人」再度入主白宫，而令其問題進一步惡化，人民幣匯率午後急跌，兌每美元急升近7.2，是近兩年最大貶值幅度，更成為中港兩地股市昨日急跌的元兇。

筆者認為，投資者在本周進退失據，內地股市回升，港股跟隨，實屬無可厚非，但投資者必須要盡快忘記在9月21日國家所推出「連環拳」，令中港兩地股市不論指數及成交均急升，甚至升到難以置信。倘投資者仍惦記上述光景，認為劇情會翻版，相信未必能如願，因萬物回歸平淡後，投資者不應只觀望內地因素而忽視外圍因素；美匯美債、人民幣匯率及通脹數據等，亦會左右港股去向。

加上美國白宮正式被「狂人」特朗普入主後，由於政黨改變，相信在國策方面必定有所更改，特別是中美貿易關係、俄烏戰事及其他戰事等，均極有可能存在變數，尤以中美問題的轉變，隨時令中港股市變天。靜觀其變之際，聯儲局在美國大選後將會進行議息，市場上普遍認為將再減息，但幅度仍存變數，建議投資者現階段不宜過於進取，靜觀市場變化，短炒以持盈保泰為上。