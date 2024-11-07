財庫局：今年將推全面採用ISSB準則制訂路線圖

正在瑞士訪問的財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府一直與金融監管機構和持份者合作，為香港全面採用國際財務報告可持續披露準則(ISSB準則)制訂路線圖，涵蓋另外三個關鍵領域，分別為可持續核證、數據和科技，以及能力建設，將今年內推出，就可持續匯報為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，並讓企業有充裕時間做好準備。

他重申，香港的目標是成為首批將本地可持續匯報準則銜接ISSB準則的司法管轄區，決心既明確又清晰。

他指，香港將發展一套本地的可持續相關核證和道德標準，以確保實施可持續披露具有公信力。通過提供培訓計劃、發布與可持續披露相關的培訓材料等，能支援本港、區域內以至全球的業界提升能力建設，有助培育熟悉可持續金融的專業人士。

許氏在「可持續發展報告框架和標準：從對接互通到全面協調」的主角環節時表示，這議題既合時宜且極為重要。香港作為首屈一指的金融樞紐，可引導國際資金達致可持續發展目標，港府亦充分認同可持續披露的重要性。

值得留意的是，在行程中，許正宇與國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd會面，就如何為上市公司及受規管的金融機構等制定跨行業遵循的可持續匯報準則交換意見。