大摩：特朗普最快明年上半年對中國加徵50%關稅

摩根士丹利表示，特朗普勝出美國大選對亞洲來說，最重要的議題是關稅，市場焦點將是關稅實施幅度及時間，是否僅對中國徵收50%或60%關稅，還是會有更多經濟體面臨關稅上調，以及是否會對所有進口商品徵收10%統一關稅，這些問題目前仍懸而未決。

大摩指，如果美國落實加徵關稅，可能會對中國及亞洲前景帶來下行風險，同時要關注企業信心及金融市場環境。如果特朗普對中國進口商品徵收50%關稅，基於美國早前已完成徵收50%關稅的可行性調查，料可輕易實施，預期有關關稅可能最快在2025年上半年開始實施。

惟大摩指，特朗普未來對中國徵收50%關稅，對亞洲經濟的下行壓力或小於2018至2019年，因中美貿易緊張局勢已持續7年，企業早前令供應鏈更多元化，且中國對美國的出口份額自2017年以來已有所下降，中資上市企業對美加的收入佔比，已從2017年佔總收入的5.7%，降至2024年的3.7%，對中國經濟增長的拖累或小於2018至2019年間的1個百分點，因此是次對全球及中國企業信心的打擊可能不會如昔日般大。

此外，加徵關稅最終影響幅度，將取決於中國支援措施，故關注人大常委會議結束後公告。

相對於關稅直接影響，大摩提到，全球企業信心及資本開支放緩的間接影響更值得關注，從2018至2019年周期經驗看，全球企業信心疲軟致全球資本開支及貿易周期放緩，對亞洲增長前景的影響，較關稅對出口的直接影響更嚴重，預期亞洲各國的影響各異，當中出口佔比較高的國家如澳洲及印尼受的影響或更大。