中小企領先營商指數上升　渣打：美息較關稅更值得關注

生產力局第四季「渣打香港中小企領先營商指數」雖然按季上升3.2至45.7，主要受美國聯儲局9月大幅減息及中國重大經濟提振措施所刺激；惟最新外界關注重點仍放在特朗普重返白宮後會否向華商品加徵60%關稅，繼而影響中小企營商。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉建恆認為，「特朗普上場將延續及拖長中小企一直以來擔心的事」，估計製造業的貨品售價會因而上升，並傳遞至美國用戶之上，同時廠商要加快重整供應鏈，將產能轉自東南亞、印度等新興市場；不過整體來說，中小企營運信心因此大幅轉弱的機會較低，因一來指數已非特別強勢，二來市場經已大幅反映特朗普消息，冀在特朗普團隊已經花了四年時間籌備回歸下，其政策盡快落實及明朗化。

該行又料，特朗普或會分階段向華商品徵收關稅，幅度介乎一成至兩成，之後再與中國協商並調升稅率。另劉提及，由於共和黨在今次大選大獲全勝，減低特朗普的施政阻力，這點亦是中小企需要留意的地方，同時由於特本人支持傳統能源開發，在原油供應增加，價格受壓下，或反過來抵銷關稅推高通脹的壓力，所以加關稅推高美國通脹的推論仍然存在變數。

此外劉表示，美國聯儲局後續減息步伐相較特朗普的加徵關稅行動更為重要，因在美國經濟放緩之下，聯邦基金利率不排除減至3.5厘便會完結。

內地刺激政策方面，他指隨着全國人大常委會議本周開會，加上中央經濟工作會議和兩會等召開，相信刺激措施可抵銷部分加關稅情況，料今年內地經濟增長或高於4.8%，主要視乎政策如何落實，發債規模、擴大財赤空間如何推進。