宏利金融：第3季APE銷售額增長強勁　續在港投放資源

季內，核心盈利為20億港元，較2023年第三季度增長34%；新造業務價值為19億港元，按年增長83%；新造業務CSM為15億港元，按年增長49%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，第三季度在不同分銷渠道的APE銷售額均錄得強勁增長，新造業務價值、新造業務CSM及核心盈利亦錄得可觀增長。期內，該企在港繼續投放資源並推出一系列舉措，進一步加強的產品和客戶方案。當中包括一款定期保費投資相連壽險保單及宏利健康體檢站電子平台，該平台方便客戶對比並以折扣優惠價選購符合個人需要的健康檢查服務。

期內宏利繼續成為全港最大強積金供應商。截至2024年第三季末，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27.8%，較截至2023年9月30日的水平增長0.4個百分點；而在2024年7月1日至9月30日期間，按預計淨流入計算，宏利的市佔率為44%，繼續排名榜首。