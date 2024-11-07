人行辦金融機構座談會　外資機構：刺激措施助添對華信心

中國人民銀行周三（6日）召開外資金融機構座談會，聽取外資金融機構意見建議，研究進一步優化營商環境、推動金融業高水準對外開放有關工作。

各外資金融機構認為，今年以來人民銀行在深化金融業改革開放、優化營商環境、完善金融數據跨境流動管理等方面的系列舉措取得積極進展。近期推出的一攬子金融增量政策強力推動經濟高品質發展，維護金融市場穩定，外資對中國市場的預期與信心明顯提升。希望進一步加強政策與市場的溝通互動，持續加強推動各項增量政策落地見效。

人民銀行行長潘功勝指出，中國經濟的基本面及市場廣大、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。特別是一攬子金融增量政策發布實施以來，國內外給予了正面正面評價，有力提振了社會信心。中國人民銀行將掌握好經濟成長品質、內部和外部、投資和消費的動態平衡，繼續堅持實施支持性的貨幣政策，加強與市場溝通，不斷提升金融服務質效。穩定推動金融服務業及金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，促進貿易及投融資便利化，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，促進經濟持續回升向好、金融高品質發展。

滙豐銀行、香港東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行、新加坡星展銀行、日本瑞穗銀行、摩根大通銀行、法國興業銀行、德意志銀行、加拿大蒙特婁銀行、摩根士丹利等11家外資金融機構負責人參會並發言。