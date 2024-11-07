中金：倘美對華加徵關稅　人幣受壓幅度料未如2018年

美國總統大選塵埃落定，共和黨特朗普重掌白宮。券商中金認為，這有利美元走勢，美匯指數企上105，短期或仍有上升空間，而對美國出口比較大的國家，其他的貨幣匯率對美國的關稅政策敏感，一旦美國向中國加徵關稅，人民幣將會受壓，惟具體幅度未必「照搬2018年」。

該行又指，若美國對中國加徵60%的關稅，南韓、越南、印尼及馬來西亞等國家對中國的出口依存度較高，其貨幣對人民幣匯率較敏感，人民幣貶值或會帶動這類貨幣貶值。

該行解釋，美國的前10大貿易夥伴分別是墨西哥、加拿大、中國、德國、日本、南韓、英國、越南、印度及荷蘭。其中，對美貿易依存度較高的是墨西哥、加拿大、越南、日本、南韓、印度、中國和英國。如果特朗普開始對貿易夥伴加徵關稅，理論上以上幾個國家貨幣的波動性會有所增加，且匯率更容易跑輸。

該行指，從美國總統大選前1個月數據，日圓、韓圜、加元及越南盾跌得較多，人民幣和墨西哥披索這兩個理論上對關稅最敏感的貨幣，跌幅卻比較小，因而認為外匯市場還沒有完全去定價特朗普的當選以及之後的關稅影響。從2018年的歷史情形看，很多貨幣可能要等到被加徵關稅之後才會有所反應，所以要關注大選之後，美國關稅政策的實際調整。

該行坦言，難以預測人民幣貶值幅度。若大幅縮減中美貿易逆差是美國加徵關稅目的，當市場在匯率貶值做對沖，美國可能會再加徵關稅，導致匯率預期一直不穩定，故難以判斷均衡位置，加上人民幣貶值之後對跨境資本流動的影響，資本流動往往會造成匯率超調，偏離合理水平。

參考2018年6月美國宣布加徵關稅之後，人民幣當時在2個多星期內貶值4.6%，之後市場開始穩定下來，但隨着貿易摩擦升級，第二輪關稅加徵之後，人民幣匯率又在1個月左右的時間貶值約5%，整體衝擊約8.5%。