滙豐開放「獎賞錢」予滙豐個人銀行客戶

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎 (Sidney Massunaga) （左）及滙豐 香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢（右）宣布全面擴展「獎賞錢」至所有滙豐個人銀行客戶。

滙豐宣布革新及擴展「獎賞錢」計劃，開放「獎賞錢」予滙豐個人銀行客戶，讓滙豐信用卡及非信用卡客戶在使用指定銀行

推廣服務時，並賺取更多驚喜及精彩獎賞優惠。

另外，滙豐Reward+應用程式亦推出更個人化全新介面，讓客戶輕鬆發掘日常理財及生活優惠，令「獎賞錢」更靈活易用。

滙豐客戶可透過參與指定銀行推廣賺取「獎賞錢」，首階段推廣涵蓋貸款、存款、外匯、保險、滙財組合貸款、儲蓄及數碼銀行等服務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如指，滙豐「獎賞錢」是市場上少數包羅衣食住行及旅遊消閒體驗等的全方位獎賞計劃。今次改革讓客戶在日常生活和銀行理財時輕鬆獲得獎賞，亦讓更多合作商戶受惠於600 萬名個人客戶的龐大消費力，透過「全城最紅」的獎賞計劃吸引客戶及提高客戶忠誠度，從而建立更蓬勃的生態圈，締造雙贏。