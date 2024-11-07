大家樂預警中期少賺最多30%

公司指，在經濟疲軟以及境外消費習慣增長的背景下，集團於回顧期內溢利下降，主要原因是整體餐飲業於本財政年度首季出現比預期更為嚴重的下滑，加上亦受到疫情相關限制於去年同期解除後，銷售強勁復甦所帶來的高基數效應影響。

面對這一挑戰，公司充分發揮其在滿足社區餐飲基本需求方面的核心優勢，迅速調整經營策略，積極實施有效措施，以減輕市場狀況對集團營運業績的不利影響。

香港業務方面，集團重點推出高性價比的餐單組合、優惠推動和皇牌產品推廣，並加強會員忠誠度計劃，有效刺激消費意欲，提升惠顧頻次，緩解了銷售額下降的部分影響。推進數碼化及業務流程優化仍然是集團的管理重心，藉此持續提升員工生產力和營運效率，同時致力控制成本，確保利潤水平。

在中國內地，集團專注為民生創造價值，透過快速調整產品組合、推出深受顧客歡迎的促銷活動和策略性品牌營銷，使集團業務在充滿挑戰的環境下仍維持穩健的經營表現和利潤水平。與此同時，集團把握大灣區發展機遇，於回顧期內成功擴展分店網絡。

儘管短期內宏觀經濟環境仍存在不確定性，但集團對自身的市場競爭優勢充滿信心。受惠於中央政府推動經濟復甦的堅定政策支持，加上集團紮實的業務根基和持續的營運提升，有信心在市場回暖時把握發展機遇，重拾增長動力。