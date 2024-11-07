港產獨角獸希迪智駕循18C申上市　公司估值逾90億人幣

香港聯交所9月起下調特專科技公司(俗稱「18C」)上市門檻，相隔2個月，即有新企業「入紙」，為港產「獨角獸」、內地商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕，中金、中信建投國際及中國平安資本為聯席保薦人。

希迪智駕於2017年成立，創辦人包括香港科技大學電子與計算機工程學系教授李澤湘及矽谷資深專家馬濰。該企主要在自動駕駛礦卡及物流車、車聯網(V2X)技術及高性能感知解決方案的研發。截至今年11月1日，在中國擁有532項專利申請及325項註冊專利；有72項軟件版權及262項註冊商標，而海外則擁有3項註冊專利及2項商標。

據初步招股文件，今年上半年，該公司虧損1.22億元人民幣(下同)，2023年同期蝕1.23億元；研發成本按年少15%至3,533.9 萬元；收入在自動駕駛銷售帶動下，按年勁飆4.72倍，至2.58億元。服務客戶100名，較2023年年底增加15名。以非國際財務報告準則計，撇除按攤銷成 本計量的附有優先權的金融工具的財務成本，其經調整淨虧損為5,944.8萬元，較2023年同期經調整淨虧損6,543.7萬元有所縮窄。

該公司先後進行8輸融資，最近一輪於今年2月完成，估值90.24億元。創投基金紅杉資本、新鼎資本及聯想控股，為其上市前「領航資深獨立投資者」，分別持股10.61%、9.67%及3.49%，設上市後12個月禁售期，而公司創辦人李澤湘持有的43.64%股權，則設24個月禁售期。

有趣的是，馬濰雖然為公司另一創辦人，但並無個人獨立持股，而是透過與李澤湘、公司非執行董事楊溪，及首席執行官胡斯博父親胡繼善的合資公司「新驅動香港 」間接持有公司股權。「新驅動香港」持有公司29.81%股份，該合資最大持股人是李澤湘，持有68.67%，其次為持股25.66%的馬氏，楊溪及胡繼善分別持有1.62%及1.42%。

集資所得將用於公司研發；提高國內外商業化能力及進一步加強與國內及全球客戶的合作；進一步整合產業鏈上下游資源的潛在投資及併購機會；以及用於營運資金及一般公司用途。

聯交所為回應市況轉變，9月起下調特專科技公司上市時的市值門檻，如為已商業化公司，門檻由60億元減至40億元；如為未商業化公司，門檻由100億元減至80億元。