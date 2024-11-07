連租約戶成搶手貨　太古城海景三房售1680萬

購買連租約單位按揭成數放寬後，同類放盤都成搶手貨。鰂魚涌太古城三房連露台戶，望海景，減價220萬元後，近日連租約以1,680萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀表示，鰂魚涌太古城11月錄約5宗三房連露台單位成交，其中銀柏閣高層B室，實用面積約1,015方呎，三房間隔連露台，享海景，叫價1,900萬元，議價後連租約以1,680萬元承接，呎價約16,552元。

●中原鄭俊輝指，柴灣杏花邨27座低層3室，實用面積約643方呎，三房間隔，原先叫價800萬元，最近希望加快賣出，故減價至750萬元，減價至738萬元成交，呎價約11,477元，新買家為區內用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富邦閣高層E室，實用面積約644方呎，三房設計，以790萬元承接，呎價約12,267元，原業主3個月前以880萬元放售，最終減價90萬元成交，減幅達約10%。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園K座中層6室，實用面積約391方呎，兩房間隔，10月初叫價530萬元放售，新買家見單位有裝修，新買家睇樓即晚以480萬元購入，呎價約12,276元。

●中原任展雄稱，西南九龍匯璽2B座高層F室，實用面積約357方呎，一房間隔，放售超過1年，原先叫價720萬元，現以706萬元易手，呎價約19,776元，新買家為長線投資者，原業主於2017年4月以838.21萬元購入，持貨逾7年帳面需蝕讓132.21萬元。

●美聯黃育強指，奧運站柏景灣高層B室，實用面積約848方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，叫價1,880萬元，近期獲區內換樓客洽詢，睇樓數次後，最終議價230萬元，以1,650萬元承接自住，呎價約19,458元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒2座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，9月叫價800萬元，現降價40萬元，以760萬元成交，呎價約15,170元，原業主於2009年7月以約350萬元購入，持貨約15年帳面可獲利410萬元。

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新界區

●中原黃冠中指，青衣居屋青雅苑高層14室，實用面積約443方呎，兩房間隔，附設裝修，已補價自由市場叫價450萬元，議價後以448萬元易手，呎價約10,113元，新買家為同區上車客。

●中原凌活忠表示，荃灣愉景新城11月首星期已錄約兩宗買賣，包括6座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，上月放盤叫價600萬元，現以590萬元沽出，呎價約12,165元，新買家為外國回流客，睇樓約1個月決定承接。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園3座高層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，獲區內首置客表示多年來都居於同區，熟悉周邊環境，累積減價21萬元，以409萬元購入自用，呎價約8,521元。

●中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊11月暫錄約8宗買賣，翠湖居2座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望內街景，以360萬元易手，呎價約8,036元，原業主於2012年3月以185萬元買人。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水名都1座高層H室，實用面積約369方呎，兩房間隔，望園景，新買家為區內首置客，單位原先叫價450萬元，議價後以380萬元成交，呎價約10,298元。

●中原陳國輝指，粉嶺御庭軒6座中層A室，實用面積約423方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，日前議價後以435萬元沽出，呎價約10,284元，新買家為上車客，原業主於2016年以400萬元購入，持貨約8年帳面升值約35萬元。

●美聯黃國輝表示，大埔中心3座高層C室，實用面積約361方呎，兩房間隔，原業主以400萬元放售單位，獲區內投資客洽購，議價後以372.5萬元承接，呎價約10,319元，原業主於2017年以490萬元買入，持貨約7年帳面蝕117.5萬元。

●利嘉閣洪振興稱，火炭銀禧花園7座高層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，新買家為新婚夫婦，擬購入單位自用，單位叫價660萬元，議價後以625萬元成交，呎價約12,352元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城7座中層D室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望市景，叫價720萬元，放盤約3個月，累減52萬元，獲買家以668萬元承接，減幅約7.2%，呎價約12,212元。

●中原黎宗文表示，大圍11月錄約12宗二手買賣，盛薈5座南翼低層A室，實用面積約741方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，日前議價後以950元獲承接，呎價約12,821元，新買家為換樓客。

●中原劉俊杰指，大圍及沙田區11月暫錄22宗二手買賣，大圍柏傲莊2B座低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，叫價約1,050萬元，議價後以,1020萬元易手，呎價約19,503元，新買家為用家，原業主持貨約4年帳面獲利約40萬元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山帝琴灣凱琴居2座中高層B室，實用面積約1,128方呎，套三房連工人套房間隔，叫價1,150萬元，買家為區內用家，議價後連車位以978萬元承接，呎價約8,670元，原業主持貨約兩年，帳面蝕387萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山迎海．駿岸7座中層F室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望樓景，叫價670萬元，放盤約5個月，累減20萬，以650萬元成交，呎價約12,671元，原業主於2016年10月以791萬元購入，持貨約8年帳面虧蝕141萬元，貶值約18%。

●利嘉閣楊友銘表示，將軍澳維景灣畔8座低層C室，實用面積約645方呎，套三房間隔，望山景，新買家為區內租客，單位原先叫價822萬元，經議價後以796萬元成交，呎價約12,341元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳新寶城4座中低層F室，實用面積約377方呎，兩房間隔，望內園景，於2022年6月叫價720萬元，見買家誠意十足，終以505萬元成交，呎價約13,395元。

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