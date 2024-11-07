新盤市場錄30宗成交 逾4成交投自啟德新發展區
2024年11月07日 21:36
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新盤市場於周四(7日)暫錄逾30宗成交，逾四成交投來自啟德新發展區。另外，赤柱有逾7,000方呎的獨立屋上載樓書，部署推售。
●啟德天璽‧天第1期招標連沽8伙
新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天第1期，周四(7日)通過招標售出8伙，單日套現逾1.79億元。上述售出單位成交價介乎1,100萬至7,036.33萬元，呎價24,289至35,305元。成交價及呎價最高單位為第3座 (Peak Tower) 37樓A室，實用面積1,993方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，以7,036.33萬元售出，呎價約35,305元。
●啟德澐璟三房成交價逾4,880萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周四(7日)錄得近半億元成交，涉及的單位為第8座9樓A室，實用面積1,525方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，以4,887.65萬元沽出，呎價約32,050元。該盤於11月首周共售出4伙，合共套現逾1.77億元。發展商表示，全盤至今共售出296伙，總成交金額逾121億元。
●啟德天璽•海四房3,664萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周四(17日)通過招標以3,664.5萬元售出第3座19樓B室，實用面積1,089方呎，屬四房雙套間隔，呎價約33,650元。
●啟德DOUBLE COAST I錄低座頂層特色戶成交
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(7日)招標售出低座頂層特色戶，為第5座6樓B室，實用面積437方呎，兩房連開放式廚房間隔，連273方呎私人天台，成交價1,000萬元，呎價約22,883元。
●啟德天瀧三房呎售約32,523元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(7日)招標售出海景三房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為3座17樓A室，實用面積1,102方呎，成交價3,584萬元，呎價約32,523元。項目自上月19日起以現樓形式推售後共沽34伙，套現約13.3億元。
●日出康城PARK SEASONS兩房售831萬元
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(7日)售出第2B座43樓A室，為實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，設有傳統梗廚，成交價831.3萬元，呎價約15,480元。整個SEASONS系列項目今年3月開售至今，累售918伙，套現逾57.2億元。
●將軍澳海茵莊園連環沽出3伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(7日)錄得3宗成交，共涉逾1,600萬元。其中，2座36樓D3室，實用面積284方呎，一房間隔，成交價552萬元，呎價約19,437元。發展商指，項目於本年度暫累售475伙，套現逾25.2億元。
●藍田KOKO HILLS系列單日套現逾3,710萬元
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS系列項目，周四(7日)連錄3宗成交，單日套現3,712.7萬元。3伙成交價介乎836.3萬至1,460.2萬元。其中，3座3樓A室，實用面積770方呎，屬三房一套梗廚連工作間單位，以1,416.2萬元售出，呎價約18,392元。
●半山21 BORRETT ROAD第1期推四房大單位下周一招標
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周四(7日)上載最新銷售安排，推出15樓3號單位於下周一(11日)起招標發售。該單位實用面積2,193方呎，四房間隔。招標期截至11月15日，期間每日上午9時招標及上午11時截標。據招標文件可見，上述住宅物業廚房附有的設備包括雪櫃、酒櫃、暖碗碟櫃、蒸爐連微波爐等，每月的管理費為21,293元。
●北區高爾夫‧御苑下周三招標賣10伙
恒基地產(00012)的北區高爾夫‧御苑，最新上載全新銷售安排，推出10伙4房單位，並於下周三(13日)起以招標形式發售，該批單位分布於項目第1座及第2座，實用面積由1,108至1,314方呎。
●馬頭角文曜部署加推
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(7日)以逾1,160萬元個出兩房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，正計劃加推新一批兩房戶。他稱，是日最新售出8樓A室，實用面積635方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，獲買家以1,160.17萬元承接，呎價約18,270元，買家現居九龍塘，為專才人士。
●赤柱佳美道18號獨立屋上樓書
早前委託測量師行推出市場發售的赤柱佳美道18號獨立屋，最新上載樓書至一手住宅銷售資訊網。該獨立屋現已落成，實用面積7,295方呎，連地庫共有4層，設有私人游泳池。據了解，項目原址為已故一代歌后鄧麗君的故居。
●元朗站The YOHO Hub II首錄交易告吹
新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II，首錄交易告吹。據項目成交紀錄冊顯示，項目的第6座25樓J室，為實用面積639方呎的三房單位，原本在上月以912.76萬元售出，呎價約14,284元，惟交易已列明於簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●啟德天璽‧天第1期錄大額終止交易
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天第1期，於上月底招標售出的第3座 (Peak Tower)36樓B室，為實用面積1,985方呎，屬四房雙套間隔，設私人升降機大堂及工作間，原本成交價為7,198萬元，呎價約36,262元，惟交易新近已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。資料顯示，該期數項目提供906伙，上月初開售至今累沽約863伙，並錄得約5宗取消交易，上述個案涉及的金額為5宗之中最高。