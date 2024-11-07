新盤市場錄30宗成交 　逾4成交投自啟德新發展區

新盤市場於周四(7日)暫錄逾30宗成交，逾四成交投來自啟德新發展區。另外，赤柱有逾7,000方呎的獨立屋上載樓書，部署推售。

●啟德天璽‧天第1期招標連沽8伙

●啟德澐璟三房成交價逾4,880萬元

●啟德天璽•海四房3,664萬元招標沽

●啟德DOUBLE COAST I錄低座頂層特色戶成交

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周四(7日)招標售出低座頂層特色戶，為第5座6樓B室，實用面積437方呎，兩房連開放式廚房間隔，連273方呎私人天台，成交價1,000萬元，呎價約22,883元。

●啟德天瀧三房呎售約32,523元

●日出康城PARK SEASONS兩房售831萬元

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(7日)售出第2B座43樓A室，為實用面積537方呎，屬兩房連書房間隔，設有傳統梗廚，成交價831.3萬元，呎價約15,480元。整個SEASONS系列項目今年3月開售至今，累售918伙，套現逾57.2億元。

●將軍澳海茵莊園連環沽出3伙

●藍田KOKO HILLS系列單日套現逾3,710萬元

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS系列項目，周四(7日)連錄3宗成交，單日套現3,712.7萬元。3伙成交價介乎836.3萬至1,460.2萬元。其中，3座3樓A室，實用面積770方呎，屬三房一套梗廚連工作間單位，以1,416.2萬元售出，呎價約18,392元。

●半山21 BORRETT ROAD第1期推四房大單位下周一招標

●北區高爾夫‧御苑下周三招標賣10伙

●馬頭角文曜部署加推

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(7日)以逾1,160萬元個出兩房單位。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，正計劃加推新一批兩房戶。他稱，是日最新售出8樓A室，實用面積635方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，獲買家以1,160.17萬元承接，呎價約18,270元，買家現居九龍塘，為專才人士。

●赤柱佳美道18號獨立屋上樓書

早前委託測量師行推出市場發售的赤柱佳美道18號獨立屋，最新上載樓書至一手住宅銷售資訊網。該獨立屋現已落成，實用面積7,295方呎，連地庫共有4層，設有私人游泳池。據了解，項目原址為已故一代歌后鄧麗君的故居。

●元朗站The YOHO Hub II首錄交易告吹

●啟德天璽‧天第1期錄大額終止交易