市場靜待凌晨議息結果　美股三大指數缺乏方向

美國聯儲局凌晨公布議息結果，10年期美國國債孳息率仍在4.4厘上方徘徊，美股早段缺乏方向，道指跌8點，報43,721點；標指升24點，報5,953點；以科技股為主的納指升170點，報19,153點。

本次議息不期然令人聯想特朗普不久就會開展第二個任期。雖然聯儲局有獨立自主權，但特朗普信誓旦旦的加關稅、驅逐無證移民等政策主張，勢必再度推高美國通脹，使聯儲局遏通脹的工作變得複雜。更甚者，這位候任總統過往與聯儲局主席鮑威爾有嫌隙，往後除了向聯儲局施壓之外，也令主席鮑威爾的仕途變得灰暗。

DWS全球首席投資總監Björn Jesch表示，近期美元走強主要受惠美國經濟數據向好及債息急升，並非「特朗普交易」所致。現階段需關注三大因素：首先，擴大財政開支將推高赤字，最終帶動債息上升，甚至促使聯儲局加息，利好美元；其次，聯儲局獨立性將成為市場焦點，預料中期通脹壓力上升，有利美元；最後，若重啟加徵關稅，將改變資金流向，利好美匯。

美銀更認為，如果新總統進行財政擴張，那麼聯儲局可能會上調中性利率預期。此外，如果美國大幅加徵關稅，聯儲局可能會出於對通脹和經濟增長影響的考慮而暫停減息。摩根大通也曾警告，特朗普勝出後，聯儲局可能最早在12月暫停寬鬆周期，不減息。