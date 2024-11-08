鮑威爾︰大選結果短期內不影響聯儲局政策

隨着特朗普即將重新入主白宮，外界亦關注美國政局的變化對經濟前景、貨幣政策走勢有何影響。不過，聯儲局主席鮑威爾卻表明，大選結果短期內不會影響聯儲局的政策決定，又稱不會對政府的舉動作出任何猜想或假設。

他說︰「有許多因素會影響經濟，任何從事經濟預測工作的人都會告訴你，預測經濟在短期之外的情況是非常困難的。」他表示，不知道任何政府政策變化的具體時間和內容，也不知道這些政策對經濟的影響如何。

鮑威爾是共和黨人，他在特朗普第一次總統任期內獲得提名出席聯儲局主席。儘管他是由特朗普本人親自提名的，但特朗普曾多次公開表達對鮑威爾的不滿，甚至揚言要解僱這位聯儲局主席。

而在今次議息後的新聞發布會上，有記者亦提問鮑威爾會否因為政治壓力離職，或者總統是否有法律上的權力要求他下台。鮑威爾則斬釘截鐵地全數否認，表明不會因為政治問題而影響他的去留。

至於對接下來經濟走勢的看法，他繼續用模稜兩可的說法回應，重申勞動市場尚未完全穩定，正在非常緩慢地降溫，又指失業率處於低位，但與一年前相比顯著上升。聯儲局的政策旨在維持勞動市場的良好狀態，並持續控制通脹。